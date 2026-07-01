O ΟΦΗ επισημοποίησε πως ο Έντι Σαλσέδο δεν θα συνεχίσει στην ομάδα έπειτα από μια κοινή διετία.

Μετά την αποχαιρετιστήρια ανάρτηση του Έντι Σαλσέδο ο ΟΦΗ επισημοποίησε πως οι δυο πλευρές δεν θα συνεχίσουν μαζί, καθώς με ανακοίνωση του αποχαιρέτησε τον Ιταλοκολομβιανό επιθετικό.

Ο επί μια διετία βασικός επιθετικός φορ του Ομίλου αναζητεί αλλού τον επόμενο σταθμό του και από την πλευρά τους οι Κρητικοί αναζητούν τον ποδοσφαιριστή που θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς στη γραμμή κρούσης.

Με την ασπρόμαυρη φανέλα μέτρησε 67 εμφανίσεις, με 19 γκολ και 5 ασίστ, ενώ ήταν από τους βασικούς συντελεστές στην πορεία προς την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Eddie Salcedo.

Με συνέπεια και έφεση στο σκοράρισμα, αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην επιθετική γραμμή της ομάδας μας, ολοκληρώνοντας τη σεζόν στην κορυφή του πίνακα των σκόρερς του ΟΦΗ.

Ο 24χρονος επιθετικός, στα δυο χρόνια που αγωνίστηκε με τον ΟΦΗ, στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας τη σεζόν 2025-26, ενώ έδωσε το «παρών» τόσο στον περσινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson όσο και στο Super Cup. Συνολικά κατέγραψε 67 συμμετοχές με την φανέλα του ΟΦΗ, σκοράροντας 19 φορές.

Eddie, σ’ ευχαριστούμε για τη σημαντική προσφορά σου και σου ευχόμαστε καλή τύχη στο επόμενο βήμα της καριέρας σου!».