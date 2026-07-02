Η άδεια των ποδοσφαιριστών της πρωταθλήτριας ΑΕΚ ολοκληρώνεται, καθώς από την Παρασκευή (3/7) αρχίζει ο «κύκλος» των ιατρικών και εργομετρικών εξετάσεων.

Σε ρυθμούς προετοιμασίας θα αρχίσουν να μπαίνουν από την Παρασκευή (3/7) οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Η άδεια του Μάρκο Νίκολιτς στους πρωταθλητές ολοκληρώνεται και από αύριο αρχίζει ο κύκλος των ιατρικών και εργομετρικών εξετάσεων.

Τα απαραίτητα τεστ θα ολοκληρωθούν μέχρι την Κυριακή (5/7) και τη Δευτέρα (6/7) η αποστολή του Δικεφάλου θα αναχωρήσει για την Ολλανδία και το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, όπου θα γίνει και η πρώτη προπόνηση ενόψει της νέας σεζόν.

Οι Κιτρινόμαυροι θα δώσουν τρία φιλικά σε αυτό το διάστημα και θα επιστρέψουν στην Αθήνα την Κυριακή 12 Ιουλίου. Από τις 19 έως τις 22 Ιουλίου οι παίκτες θα ξεκουραστούν και στις 23 η ΑΕΚ θα επιστρέψει στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της, το οποίο θα ολοκληρωθεί στις 2 Αυγούστου και μετέπειτα οι ποδοσφαιριστές θα έχουν ρεπό τεσσάρων ημερών.

Θυμίζουμε πως το πρώτο ματς της σεζόν για την Ένωση θα είναι το Super Cup με τον Κυπελλούχο ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο, στις 12 Αυγούστου, μια εβδομάδα πριν το πρώτο ματς για τα Play Offs του Champions League.