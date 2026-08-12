Φίλοι της ΑΕΚ μετακινούνται με μοτοπορεία από τη Νέα Αλικαρνασσό προς το Παγκρήτιο για το Super Cup με τον ΟΦΗ. Αποστολή στο Ηράκλειο: Βασίλης Μπαλατσός

Συγκέντρωση στη Νέα Αλικαρνασσό είχαν το απόγευμα της Τετάρτης οι οπαδοί της ΑΕΚ στο Ηράκλειο ενόψει του αποψινού (20:00) τελικού του Super Cup με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο.

Περισσότεροι από 300 Ενωσίτες συγκεντρώθηκαν στο σημείο και από τη Νέα Αλικαρνασσό λίγο αργότερα ξεκίνησαν με μηχανοκίνητη πορεία για το στάδιο του Ηρακλείου.

Οι φίλοι της ΑΕΚ έχουν αρχίσει να... προθερμαίνονται για τον τελικό με συνθήματα και ετοιμάζονται να ξεκινήσουν για να βρεθούν κοντά στην Ένωση στον αποψινό τελικό.

Αξιοσημείωτο πως οι φίλοι του Δικεφάλου ετοιμάζουν και κορεό που θα στηθεί στο Παγκρήτιο.

Δείτε τα βίντεο του Gazzetta από το Ηράκλειο: