Ακόμα και μέσα στη μέρα είναι πιθανό να ολοκληρωθεί η συμφωνία της ΑΕΚ για τον δανεισμό του Νίκλας Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ, σύμφωνα με τον τεχνικό διευθυντή του βραζιλιάνικου συλλόγου.

Τις τελευταίες μέρες η ΑΕΚ βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Ιντερνασιονάλ για τον δανεισμό του Νίκλας Ελίασον στον βραζιλιάνικο σύλλογο για ένα χρόνο με οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι.

Όπως διέρρευσε, η πρόταση της Ιντερνασιονάλ στην ΑΕΚ ήταν ενοίκιο 300.000 ευρώ για τον ετήσιο δανεισμό και ρήτρα αγοράς του 30χρονου Σουηδού εξτρέμ ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, με τις επαφές να μπαίνουν στην τελική ευθεία.

Οι διαπραγματεύσεις της Ένωσης με την Ιντερνασιονάλ λοιπόν προχώρησαν και όπως επιβεβαίωσε ο τεχνικός διευθυντής του βραζιλιάνικου κλαμπ, Άμπελ Μπράγκα, το deal είναι θέμα ωρών για να κλείσει.

«Η υπόθεση του Σουηδού παίκτη προχωράει καλά, βρίσκεται σε καλό δρόμο. Πιστεύω ότι το deal μπορεί να ολοκληρωθεί σήμερα. Είναι ένας παίκτης που μας έχει εντυπωσιάσει πολύ», είπε ο τεχνικός διευθυντής της Ιντερνασιονάλ στο Radio Grenal.

Όλα δείχνουν λοιπόν ότι μέσα στις επόμενες ώρες η συμφωνία θα σφραγιστεί και ο Ελίασον που τα τελευταία χρόνια πάντα εξέταζε σοβαρά την προοπτική να συνεχίσει στη Βραζιλία, στον τόπο καταγωγής της μητέρας του, θα γίνει αυτή τη φορά πραγματικότητα.

Στην Ένωση ο 30χρονος Σουηδός εξτρέμ τα τελευταία τέσσερα χρόνια μετράει συνολικά 134 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 13 γκολ και 30 ασίστ.