Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: Στο «Βασίλ Λέφσκι» ορίστηκε το ματς στη Βουλγαρία
Η UEFA ανακοίνωσε πως το ματς της Λέφσκι Σόφιας με την ΑΕΚ την προσεχή Τρίτη (18/8, 22:00) για τα Play offs του Champions League θα διεξαχθεί στο «Βασίλ Λέφσκι».
Αυτό σημαίνει πως η ΑΕΚ δεν θα αντιμετωπίσει τη Λέφσκι στη φυσική της έδρα, στο «Γκεόργκι Ασπαρούχοφ» χωρητικότητας 17.700 θεατών όπου είχε υποδεχθεί την Καϊράτ, αλλά στο μεγαλύτερο και Εθνικό Στάδιο της Σόφιας, το οποίο είναι χωρητικότητας 43.230 θεατών.
Πρόκειται για το γήπεδο στο οποίο ο Παναθηναϊκός χθες βράδυ αντιμετώπισε την ΤΣΣΚΑ 1948 παίρνοντας την πρόκριση για τα Play offs του Conference League.
Θυμίζουμε πως η ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Λέφσκι στη Νέα Φιλαδέλφεια θα διεξαχθεί την Τετάρτη (26/8) στις 22:00.
Levski will host AEK Athens at the National Stadium Vasil Levski in next week’s UCL playoff 1st leg and not at the club stadium Georgi Asparuhov— Metodi_Shumanov (@shumanskoo) August 12, 2026
This means that over 40,000 Levski fans will have the chance to attend it pic.twitter.com/XVs9EEwoJ1
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