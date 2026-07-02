Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την υπόθεση του Σέρβου killer και πού βρίσκεται αυτή, ενώ εστιάζει στη σημασία απόκτησης του 16χρονου Έλληνα γκολκίπερ...

Θεωρώ και προσωπικά αντιλαμβάνομαι ως την πλέον σοβαρή είδηση (έως τώρα) αυτή που αποκαλύψαμε χθες στο Gazzetta και αφορά την απόκτηση του Γιώργου Σαρακασίδη για την ΑΕΚ από τον Πανιώνιο, ένα γεγονός το οποίο δεν χρειάστηκε να περάσουν παρά μερικές ώρες για να προκύψει η επιβεβαίωση του ρεπορτάζ μας επισήμως από την ομάδα της Νέας Σμύρνης, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι θέματα όπως αυτό της υπόθεσης ανανέωσης του Λούκα Γιόβιτς "πουλάνε" περισσότερο. Λογικό κι αναμενόμενο μιας και πρόκειται για σοβαρό επιθετικό killer, με σούπερ βιογραφικό, διεθνή, ο οποίος στην πρώτη του σεζόν με την κιτρινόμαυρη φανέλα έκανε περισσότερα από όσα κάποιοι ήλπιζαν, ή περίμεναν. Προφανώς λοιπόν έπειτα από μια επιτυχημένη πρώτη σεζόν και με δεδομένο ότι σε αυτή που ακολουθεί ο διεθνής Σέρβος επιθετικός θα κάνει και κανονικά προετοιμασία (κάτι που δεν είχε κάνει πέρυσι) όλοι επιθυμούν να τον δουν να ανανεώνει με τον Δικέφαλο και αν μη τι άλλο δικαιολογημένα το θέλουν και για τους λόγους αυτούς και άλλους τόσους ρωτάνε και ανησυχούν...

Ας ξεκαθαρίσουμε και υπενθυμίσουμε τα πράγματα για τον Λούκα Γιόβιτς που έγραψε πέρυσι 21 γκολ με την φανέλα της ΑΕΚ, για τον οποίο έλεγαν κάποιοι ότι δεν θα βάλει ούτε 10 να θυμίσω, ότι δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα και δεν προκύπτει, διότι δεν υπάρχει, κάτι ουσιαστικό και τελικό στην υπόθεση της ανανέωσης της συνεργασίας του με την Ένωση. Βέβαια σε τούτο το σημείο πρέπει να υπογραμμίσουμε πως αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν αλλάξει οι προθέσεις και οι θετικές ενδείξεις που υπάρχουν στο παρασκήνιο της υπόθεσης επέκτασης της συνεργασίας του Δικέφαλου με τον διεθνή Σέρβο φορ. Αντιθέτως παραμένει όλο το σούπερ ευχάριστο πλαίσιο και περιβάλλον για τον Γιόβιτς και θεωρεί ως την ιδανική προοπτική να συνεχίσει στην Ένωση από τη στιγμή που δεν βρει κάτι άλλο σημαντικό σε επίπεδο club σε ένα από τα top ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Κάτι λογικό να υπάρχει σα σκέψη στο μυαλό του 28χρονου Σέρβου φορ για να μη τρελαθούμε κιόλας τη στιγμή που οφείλουμε να επιζητούμε να είναι φιλόδοξος.

Από την πλευρά της προφανώς και η ΑΕΚ θέλει να επεκτείνει το συμβόλαιο του Λούκα Γιόβιτς προκειμένου να μη χάσει και τον παίκτη την επόμενη σεζόν ως ελεύθερο αλλά κυρίως για να τον δέσει στην Νέα Φιλαδέλφεια και να τον "εκμεταλλευτεί" ποδοσφαιρικά. Γεγονός που εκτός από την ιδιοκτησία του club και τον Μάριο Ηλιόπουλο, ισχύει και για τον Μάρκο Νίκολιτς ο οποίος επέκτεινε τη συνεργασία του με τον Δικέφαλο έως το 2029 και το ίδιο επιθυμεί να συμβεί και με τον συμπατριώτη του επιθετικό. Η αύξηση που προτείνεται στον διεθνή Σέρβο φορ είναι της τάξης του 20% και με μπόνους επίτευξης στόχων τέτοια που να δύναται να γίνει ο πλέον ακριβοπληρωμένος στη χώρα μας... Λογικά με την επιστροφή του Γιοβιτς στην Αθήνα και λίγο πριν φύγει η ομάδα για Ολλανδία και το βασικό στάδιο προετοιμασίας θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση και αν παραμείνει ανοιχτή καλό θα είναι να κλείσει πριν από τον Σεπτέμβριο...

Πάμε τώρα και στην περίπτωση, την πλέον ευχάριστη για μένα την οποία αποκαλύψαμε στο Gazzetta, της απόκτησης του Γιώργου Σαρακασίδη για την ΑΕΚ από τον Πανιώνιο, ο οποίος είναι πλέον παίκτης της ΑΕΚ, γκολκίπερ για την ακρίβεια, γεγονός πολύ ευχάριστο που αναδεικνύει περισσότερα πράγματα από μια απλή μεταγραφή. Κατ' αρχάς συνιστά προσθήκη για την πρώτη ομάδα με σούπερ προοπτική (όπως επιβεβαιώθηκε από το ρεπορτάζ στη συνέχεια) και όχι αποκλειστικά για τις ακαδημίες. Προφανώς και δεν θα πάρει τα γάντια του βασικού από τον Στρακόσια και όποιος υποστηρίξει κάτι τέτοιο είναι εκτός πραγματικότητας. Αλλά θα λογίζεται τρίτος τερματοφύλακας και εφόσον εξελιχθούν όλα καλά με το βασικό στάδιο προετοιμασίας θα τον δούμε σε κάποια ματς στην αποστολή της Ένωσης σε παιχνίδια Κυπέλλου και όχι μόνο.

Η ουσία στην υπόθεση Σαρακασίδη είναι η απόδειξη ότι η ΑΕΚ μέσω Ριμπάλτα (πραγματικά υποκλίνομαι στη λογική του) κοιτάζει το ελληνικό στοιχείο αλλά όχι τις υπεραξίες αυτού... Πληρώνει για το καλό αλλά στη βάση του και όχι στη... τρέλα του καιρού και της ανάγκης διότι τα 250 χιλιάδες ευρώ και 20% ποσοστό μεταπώλησης για 16χρονο (15 ετών είναι σήμερα αλλά τον Νοέμβριο θα γίνει 16) τερματοφύλακα το λες σημαντικό ποσό. Εξίσου σημαντικό είναι ότι από τη στιγμή που μάθαμε και αποκαλύψαμε το deal στο Gazzetta της Ενωσης με τον Πανιώνιο για τον Σαρακασίδη προκύπτουν αποθεωτικά λόγια και στοιχεία για τον 16χρονο τερματοφύλακα. Αυτό αποδεικνύει πόσο ενεργή και σωστά λειτουργεί ο Δικέφαλος σε επίπεδο τέτοιων ηλικιών και δεν αποκλείεται να ήταν ο συγκεκριμένος η αρχή...