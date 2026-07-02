Πέντε δεδομένα για το Παναθηναϊκός-Χέλμοντ

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για όσα ξεχώρισε από το πρώτο παιχνίδι της εποχής του Τζέικομπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό.

Κανένα πρώτο φιλικό προετοιμασίας, πόσω μάλλον απέναντι σε έναν αντίπαλο χαμηλής δυναμικότητας όπως η Χέλμοντ, δεν μπορεί να αποτελεί σοβαρό κριτήριο βελτίωσης και προόδου. Όπως, επίσης, κανένα αποτέλεσμα αυτή την εποχή δεν έχει αξία. Είτε είναι νικηφόρο, όπως το 4-0 του Τριφυλλιού κόντρα στους Ολλανδούς, είτε αύριο-μεθαύριο θα είναι μια ήττα ή μια ισοπαλία απέναντι σε Άγιαξ, Γκρασχόπερ και Ραπίντ Βιέννης. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποια δεδομένα από το χθεσινό παιχνίδι, στα οποία μπορούμε να σταθούμε. Είτε αυτό αφορά ομαδικές λειτουργίες είτε ατομικές εμφανίσεις.

Ξεκάθαρες βασικές αρχές

Tούτη την εποχή το πιο σημαντικό είναι να εμφανίζονται βασικές αρχές. Συγκεκριμένο αγωνιστικό μοντέλο. Προφανώς μετά από δύο εβδομάδες προπονήσεων, τα πράγματα δεν γίνεται να βρίσκονται σε ένα υψηλό επίπεδο, ειδικά από την στιγμή που δεν υπάρχει συνέχεια. Νέα ομάδα, νέow προπονητής, νέες ιδέες. Σίγουρα εμφανείς από το πρώτο φιλικό. Μία ομάδα που θέλει και αγαπά να έχει την μπάλα, μία ομάδα που προσπαθεί να παίξει συνδυαστικό ποδόσφαιρο, να κάνει build up με την μπάλα κάτω και κοντινές πάσες, να έχει υπομονή στο επιθετικό τρίτο και συγκεκριμένα rotations(εναλλαγές θέσεων) για να δημιουργεί καταστάσεις. Μία ομάδα που θέλει να κυριαρχεί μέσα από τον έλεγχο της μπάλας και του high press/counterpress. Αυτό έχει αξία να το κρατήσουμε από το χθεσινό φιλικό, για μια ομάδα ταλαιπωρημένη από τις αλλαγές στο ποδοσφαιρικό της dna. Φυσικά, θα χρειαστεί χρόνος για να φτάσει το σχέδιο στο επίπεδο που θέλει ο κόουτς αλλά είναι σημαντικό να βλέπεις το σχέδιο από το πρώτο παιχνίδι.

Ένα καλό σημάδι από τις στατικές

Ο Νίστρουπ, έχοντας αναγνώσει τους αριθμούς από την δική του Κοπεγχάγη που δεχόταν αρκετά γκολ από στατικές και σκόραρε λίγα, έβαλε στο επιτελείο του προπονητή ειδικό σε αυτές τις καταστάσεις. Tον Μόρτεν Μόλκιερ. Ο χρόνος που έχει δώσει στην εξάσκηση των στατικών αυτές τις δύο εβδομάδες στην Ολλανδία, είναι πάνω από τον μέσο όρο και τούτο απέδωσε κόντρα στη Χέλμοντ, όπου τα πρώτα δύο γκολ ήρθαν από στατικές. Εξαιρετικά τα χτυπήμα του Τσέριν όπως και οι κινήσεις του Τσιριβέγια και του Τεττέη που ήρθαν πρώτοι σε επαφή με την μπάλα.

Τα δύο καλά εικοσάλεπτα

Ο Παναθηναϊκός είχε δύο καλά εικοσάλεπτα στο ματς. Αυτό που βρίσκεται στο πρώτο κομμάτι του αγώνα(1'-20') και στο τελευταίο, από το 70' μέχρι και το 90'.

Όχι μόνο επειδή τότε πέτυχε τα γκολ του αλλά επειδή σε εκείνα τα διαστήματα κυκλοφόρησε καλύτερα την μπάλα, έβγαλε περισσότερες ανακτήσεις και έγινε απειλητικός για την αντίπαλη εστία.

Η ψυχολογία του Αντίνο

Πρωταγωνιστής του ματς; Αναμφίβολα ο Σαντίνο Αντίνο. Ο Αργεντινός εξτρέμ που αποτελεί τεράστιο κεφάλαιο για τον σύλλογο και πέρσι ''κακοποιήθηκε'' ποδοσφαιρικά από την έλλειψη συμβατού σχεδίου, είναι καλός στις προπονήσεις, νιώθει όμορφα, έχει προσαρμοστεί περισσότερο και είπε... καλημέρα στη νέα σεζόν με δύο υπέροχα τελειώματα.

Έξω από την περιοχή το πρώτο, ιδανικό πλασέ στο δεύτερο. Γκολ που του φτιάχνουν την ψυχολογία κι αυτό είναι σημαντικό για ένα παιδί νεαρό που ψάχνει να βρει τα πατήματά του στο νέο περιβάλλον.

Οι πρώτες εντυπώσεις των καινούριων και ο Μπινιάρης

Ανεπίσημο ντεμπούτο για μια τετράδα παικτών. Πένια, Καμαρά, Τσάπρας και Τσάβες. Ο Ισπανός κίπερ που δεν απειλήθηκε, έδειξε πως θα έχει σημαντικό ρόλο στο build up, όπως αναμενόταν.

Ο Καμαρά διακρίθηκε για την απλότητα και την ουσία των επιλογών του έχοντας γρήγορες αποφάσεις, ο Τσάπρας είχε κάποιες καλές ενέργειες με την μπάλα ενώ ο Τσάβες κατέγραψε μία επέμβαση και μια κακή συννενόηση με τον Κυριακόπουλο που δεν κόστισε στο Τριφύλλι.

Πολύ καλό ματς από τον 17χρονο, Μπινιάρη. Παίζοντας εκτός θέσης. Αριστερός μπακ στο πρώτο, δεξιός εξτρέμ στο δεύτερο. Η τεχνική του κατάρτιση, η σωματοδομή του και η ποδοσφαιρική του ευφυία τον βοήθησαν να ανταπεξέλθει και η εικόνα του στις προπονήσεις δεν παραπέμπει σε παιδί που... πηγαίνει ακόμη στο σχολείο. Είναι έτοιμος ποδοσφαιριστής με αρκετά περιθώρια βελτίωσης αλλά έτοιμος να πάρει χρόνο συμμετοχής. Φοβερό πρότζεκτ, όπως και ο Γείτονας κάτω από τα δοκάρια.