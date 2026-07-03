Παναθηναϊκός: «Ο Πελίστρι είναι αφοσιωμένος και αποφασισμένος να δουλέψει σκληρά»

Ο Παναθηναϊκός με τοποθέτηση του διέψευσε τις δηλώσεις του... φερόμενου μάνατζερ του Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος είναι προσηλωμένος στο Τριφύλλι.

Ο ατζέντης Εντγκάρδο Λασάλβια με δηλώσεις του σε μέσο της Ουρουγουάης... παρουσιάστηκε ως μάνατζερ του Φακούντο Πελίστρι υποστήριξε πως γίνεται προσπάθεια ώστε ο «πελάτης» του να φύγει από τον Παναθηναϊκό, όμως η πραγματικότητα φαίνεται πως είναι διαφορετική.

Σύμφωνα με τοποθέτηση της «πράσινης» ΠΑΕ ο συγκεκριμένος μάνατζερ δεν έχει καμία επικοινωνία με το κλαμπ, ενώ ούτε φαίνεται να αποτελεί μέλος της CAA Stellar, του γραφείου που έχει τα δικαιώματα του Πελίστρι!

Αντιθέτως ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, Στέφανος Κοτσόλης, έχει μιλήσει με τον διευθυντή της CAA Stellar, Ντάγκλας Μανασέ, κι αυτός του έχει διαμηνύσει ότι ο Πελίστρι είναι αφοσιωμένος στο Τριφύλλι και αποφασισμένος να δουλέψει σκληρά φέτος για να βοηθήσει την ομάδα και τον εαυτό του.

Ο 24χρονος εξτρέμ αποκτήθηκε το 2024, σε συνιδιοκτήσια με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και δεσμεύετια με συμβόλαιο έως το 2028.