Ο Ολυμπιακός έκανε γνωστή τη μεταγραφή του Αλέξανδρου Τσομπανίδη από τον Πανσερραϊκό.

Ακόμη μία μεταγραφή ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής (03/07) ο Ολυμπιακός, αφού έκανε δικό του τον Αλέξανδρο Τσομπανίδη από τον Πανσερραϊκό. Ο 21χρονος Έλληνας τερματοφύλακας προορίζεται για τη δεύτερη ομάδα των Πειραιωτών, με προοπτική για την πρώτη, αφού η τριάδα της πρώτης έχει κλείσει με τους Τζολάκη, Πόποβιτς και Στουρνάρα.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του τερματοφύλακα Αλέξανδρου Τσομπανίδη.

Ο Έλληνας γκολκίπερ γεννήθηκε στην Κομοτηνή στις 5 Αυγούστου 2004. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα έκανε στην Ακαδημία της Ξάνθης όπου αγωνίστηκε μέχρι την πρώτη ομάδα στο πρωτάθλημα της Super League 2.

Το καλοκαίρι του 2022 πήρε μεταγραφή για τον Πανσερραϊκό και με την ομάδα των Σερρών αγωνίστηκε αρχικά στους Νέους στο πρωτάθλημα της Super League Κ19 και έκανε το ντεμπούτο του στη Super League σε αγώνα Playout στις 27 Απριλίου 2024.

Αλέξανδρε, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό.

Η ανακοίνωση του Πανσερραϊκού

Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση με μεταγραφή του ποδοσφαιριστή Αλέξανδρου Τσομπανίδη στον Ολυμπιακό.

Ο Aλέξανδρος αποκτήθηκε το 2022 σε ηλικία 18 ετών, έχοντας μείνει ελεύθερος από την Ξάνθη και αφού πρώτα εντυπωσίασε με τις επιδόσεις του με την Κ19, κατάφερε να κάνει συνολικά 11 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα στην Super League έχοντας κερδίσει και την μονιμοποίηση του ως στέλεχος της Εθνικής Ελπίδων και παράλληλα και τις εντυπώσεις, που αποτέλεσαν και το “διαβατήριο” για την μεταγραφή του.

“Τσόμπα”, η οικογένεια του Πανσερραϊκού σου εύχεται καλή επιτυχία!

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