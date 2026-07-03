Ο Ολυμπιακός πέταξε το πρωί της Παρασκευής (03/07) για την Ολλανδία προκειμένου να ξεκινήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.

Η ώρα που οι παίκτες του Ολυμπιακού θα μπουν στα... βαθιά της προετοιμασίας έφτασε, αφού οι Πειραιώτες αναχώρησαν το πρωί της Παρασκευής (03/07) για την Ολλανδία, όπου και θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους.

Έδρα τους θα είναι και πάλι το προπονητικό κέντρο CWO στο Βλααρντίνγκεν. Οι «ερυθρόλευκοι» θα παραμείνουν εκεί για δέκα μέρες, ύστερα θα επιστρέψουν στην Ελλάδα για τρεις μέρες κι έπειτα θα πάνε ξανά στη χώρα της τουλίπας για το δεύτερο κομμάτι του βασικού τους σταδίου. Αυτό θα λάβει χώρα στο Ρότερνταμ όπου και θα παραμείνουν μέχρι και τις 26 του Ιουλίου.

Η αποστολή του Ολυμπιακού έφτασε γεμάτη χαμόγελα στο «Ελ. Βενιζέλος», με κάποιους από τους παίκτες να βγάζουν φωτογραφίες με οπαδούς της ομάδας που βρίσκονταν εκεί, ενώ υπέγραψαν και μερικά αυτόγραφα.

Τα φιλικά της προετοιμασίας του Ολυμπιακού

8 Ιουλίου στις 19.00: Ράκοβ - Ολυμπιακός

11 Ιουλίου στις 15.00: Λέουβεν - Ολυμπιακός

17 Ιουλίου στις 19.30: Φορτούνα Σιτάρντ - Ολυμπιακός

18 Ιουλίου στις 16.30: Άγιαξ - Ολυμπιακός

24 Ιουλίου στις 20.00: Αντβέρπ - Ολυμπιακός

25 Ιουλίου στις 16.00: Άλκμααρ - Ολυμπιακός