Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Μπάλσα Πόποβιτς.

Παίκτης του Ολυμπιακού έγινε και με τη... βούλα το πρωί της Παρασκευής (03/07) ο νεαρός Μπάλσα Πόποβιτς. Ο Σέρβος πορτιέρε βρισκόταν στην Αθήνα από τις τελευταίες μέρες του Ιουνίου και αφότου ολοκληρώθηκαν όλα τα διαδικαστικά έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο με τους «ερυθρολεύκους» και ανακοινώθηκε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η σύμβαση που υπέγραψε με τον Ολυμπιακό θα έχει πενταετή διάρκεια κι εκείνος θα έχει τον ρόλο του δεύτερου κίπερ στο ρόστερ των Πειραιωτών.

Στις πρώτες του δηλώσεις κατά την άφιξή του στην Αθήνα είχε αναφέρει: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Ο Ολυμπιακός είναι ένας γίγαντας της Ευρώπης και είμαι ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ μπροστά σε αυτούς τους οπαδούς. Νομίζω ήταν το ιδανικό το τάιμινγκ να έρθω εδώ. Μετά από μία τέλεια χρονιά πέρυσι για μένα να έρθω για να αγωνιστώ τώρα για τον Ολυμπιακό.

Δεν γινόταν να πω «όχι» στον Ολυμπιακό. Ήθελα πολύ να έρθω εδώ. Ονειρεύομαι ότι θα πάρουμε το double και φυσικά να παίξω στο Champions League».

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 26χρονου τερματοφύλακα, Μπάλσα Πόποβιτς. Γεννημένος στην πόλη Kotor, στις 10 Ιουνίου 2000, το 2025 πήρε μεταγραφή στον Ερυθρό Αστέρα από την OFK Beograd, στην οποία παρέμεινε ως δανεικός την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε (34 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της Σερβίας).

Με την OFK Beograd πραγματοποίησε συνολικά 105 συμμετοχές, έχοντας αγωνιστεί ακόμη σε OFK Grbalj, Kolubara, Arsenal Tivat και FK Gorstak.

Ο Πόποβιτς είναι διεθνής με την εθνική ομάδα του Μαυροβουνίου.

Μπάλσα, καλώς ήρθες στον Ολυμπιακό.

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