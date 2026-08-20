Γαλλικό δημοσίευμα αναφέρει πως ο Κριστιάν Κάσερες απέρριψε την πρόταση του Ολυμπιακού και παραμένει στην Τουλούζ.

Για ανατροπή στην υπόθεση του Κριστιάν Κάσερες και του Ολυμπιακού κάνουν λόγο οι Γάλλοι, που αναφέρουν ότι ο Βενεζουελάνος χαφ αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση των Πειραιωτών και να παραμείνει στην Τουλούζ.

Συγκεκριμένα, η σελίδα Les Violets, που καταπιάνεται με το ρεπορτάζ του γαλλικού κλαμπ, μεταδίδει ότι η μεταγραφή δεν προχωρά, με τον παίκτη να μην έχει έρθει σε συμφωνία με τους Ερυθρόλευκους και να παραμένει στη Ligue 1, παρά τα δέκα εκατομμύρια ευρώ που προσφέρθηκαν στην ομάδα του.

Το ρεπορτάζ προσθέτει ότι ο Κάσερες προπονείται κανονικά με την Τουλούζ και είναι στα πλάνα του προπονητή του για την πρεμιέρα της στο γαλλικό πρωτάθλημα ενάντια στη Λιόν στις 22 Αυγούστου.