Οι ανακοινώσεις απομένουν πλέον για την ολοκλήρωση των μεταγραφών του Μπέιλι από την Άστον Βίλα και του Νους από τον ΟΦΗ - Ο Νους θα ενσωματωθεί τώρα στον Ολυμπιακό ή όχι;

Στην τελική ευθεία βρίσκονται πλέον οι δύο μεταγραφικές υποθέσεις του Ολυμπιακού που «τρέχουν» εδώ και λίγες ώρες, καθώς αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να ντυθούν και επίσημα στα ερυθρόλευκα οι Λέον Μπέιλι και Τιάγκο Νους.

Οι Πειραιώτες έχουν ουσιαστικά κλείσει και τις δύο περιπτώσεις και αυτό που απομένει είναι να μπουν οι τελευταίες πινελιές, ώστε να πάρουν και επίσημη μορφή.

Στην περίπτωση του Μπέιλι, ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ της Άστον Βίλα ολοκλήρωσε τα ιατρικά του στο Λονδίνο και πλέον απομένουν οι τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες πριν από την ανακοίνωση της μεταγραφής του από τον Ολυμπιακό. Ο 28χρονος μεσοεπιθετικός αποτελεί η τοπ προσθήκη που αναζητούσε ο σύλλογος για τα φτερά της επίθεσης και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο παίκτης θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες και την Πέμπτη (3/9) θα έρθει στη χώρα μας.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, πάντως, και η μορφή της συμφωνίας. Αρχικά στην Αγγλία υπήρχε η εικόνα ότι ο Μπέιλι θα ερχόταν στον Ολυμπιακό με τη μορφή δανεισμού. Θα προχωρούσε δηλαδή σε επέκταση του συμβολαίου του με τους «χωριάτες» (το συμβόλαιό του έληγε το 2027) και ακολούθως θα ερχόταν δανεικός στη χώρα μας. Τις τελευταίες ώρες, ωστόσο, τα δεδομένα φαίνεται να έχουν διαφοροποιηθεί, καθώς αγγλικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο πλέον για κανονική μεταγραφή, με τον ποδοσφαιριστή να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2029. Μένει να φανεί αν αυτή θα είναι τελικά και η οριστική μορφή του deal.

Την ίδια στιγμή, ουσιαστικά ολοκληρωμένη θεωρείται και η μεταγραφή του Τιάγκο Νους. Ο Αργεντινός εξτρέμ έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό, ο ΟΦΗ αναμένεται να πάρει ένα «πακέτο» κοντά στα 3 εκατομμύρια και αυτό που μένει να ξεκαθαρίσει είναι το πού θα αγωνίζεται μέχρι τον Ιανουάριο. Είχε κυκλοφορήσει πριν από το ματς της Λάρισας ότι ο Νους θα παρέμενε στον ΟΦΗ έως τον Ιανουάριο από τη στιγμή που φαίνεται ότι ο Ζέλσον δεν θα φύγει για την Κράσνονταρ. Μετά το παιχνίδι στον θεσσαλικό κάμπο, σαν να φαινόταν πιο πιθανό το σενάριο να φορέσει τελικά ο Νους από τώρα τα ερυθρόλευκα. Υπομονή... Σε λίγη ώρα θα ξέρουμε.