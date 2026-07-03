Ολυμπιακός: Αυτοί που απουσιάζουν από την προετοιμασία και οι 4 «κομμένοι» από τον Μεντιλίμπαρ!
Το πρωί της Παρασκευής (03/07) η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε για το Βλααρντίνγκεν όπου και θα διεξαχθεί το πρώτο μέρος του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του, το οποίο θα διαρκέσει δέκα ημέρες.
Σ' αυτήν βρέθηκαν οι: Αντρέ Λουίς, Μπρούνο, Κάρμο, Τσικίνιο, Κλέιτον, Γκαρσία, Φίλης, Φορτούνης, Μαρτίνς, Έσε, Κουτσίδης, Μαφέο, Μουζακίτης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Πόποβιτς, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Σιώζος, Στουρνάρας, Τσομπανίδης, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ και Μπακούλας.
Απ' αυτήν απουσίαζαν ούτε λίγο ούτε πολύ έξι ποδοσφαιριστές. Ο ένας εξ' αυτών ήταν ο Γιώργος Μασούρας, ο οποίος βρίσκεται σε άδεια εξαιτίας των υποχρεώσεών του με την Εθνική ομάδα κι έτσι θα ταξιδέψει για την Ολλανδία, ώστε να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα στις 6 του Ιουλίου, ήτοι τρεις ημέρες μετά.
Δείτε ΕπίσηςΟλυμπιακός: Αναχωρούν για την Ολλανδία οι Πειραιώτες
Πέραν από τον τραυματία Γιαζίτσι, ανάμεσα στους παίκτες που ταξίδεψαν δεν βρέθηκαν και οι Καμπελά, Στρεφέτσα, Παπακανέλλος και Νασιμέντο, αφού ανήκουν στο γκρουπ εκείνων που βρίσκονται υπό παραχώρηση κι έτσι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να μην τους πάρει μαζί του ούτε στο πρώτο κομμάτι της προετοιμασιας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.