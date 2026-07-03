Η αποστολή του Ολυμπιακού για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία κι εκείνοι που απουσιάζουν.

Το πρωί της Παρασκευής (03/07) η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε για το Βλααρντίνγκεν όπου και θα διεξαχθεί το πρώτο μέρος του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του, το οποίο θα διαρκέσει δέκα ημέρες.

Σ' αυτήν βρέθηκαν οι: Αντρέ Λουίς, Μπρούνο, Κάρμο, Τσικίνιο, Κλέιτον, Γκαρσία, Φίλης, Φορτούνης, Μαρτίνς, Έσε, Κουτσίδης, Μαφέο, Μουζακίτης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Πόποβιτς, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Σιώζος, Στουρνάρας, Τσομπανίδης, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ και Μπακούλας.

Απ' αυτήν απουσίαζαν ούτε λίγο ούτε πολύ έξι ποδοσφαιριστές. Ο ένας εξ' αυτών ήταν ο Γιώργος Μασούρας, ο οποίος βρίσκεται σε άδεια εξαιτίας των υποχρεώσεών του με την Εθνική ομάδα κι έτσι θα ταξιδέψει για την Ολλανδία, ώστε να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα στις 6 του Ιουλίου, ήτοι τρεις ημέρες μετά.

Πέραν από τον τραυματία Γιαζίτσι, ανάμεσα στους παίκτες που ταξίδεψαν δεν βρέθηκαν και οι Καμπελά, Στρεφέτσα, Παπακανέλλος και Νασιμέντο, αφού ανήκουν στο γκρουπ εκείνων που βρίσκονται υπό παραχώρηση κι έτσι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να μην τους πάρει μαζί του ούτε στο πρώτο κομμάτι της προετοιμασιας.