Ο Ολυμπιακός επικράτησε της ομάδας της ΑΕΛ μες το ευρύ 4-0 χάρις στα γκολ των Γκονζάλες, Σα, Μπρούνο και Ρόκα.

Σαρωτικός ήταν ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα του στη League Phase του Κυπέλλου. Διέλυσε με 0-4 την ομάδα της ΑΕΛ με τους Γκονζάλες, Σα και Ρόκα και να βάζουν τα πρώτα ερυθρόλευκά τους γκολ και τον Μπρούνο να κάνει το 0-3. Δείτε τα γκολ και τις κορυφαίες φάσεις του αγώνα.