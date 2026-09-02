ΑΕΛ - Ολυμπιακός: Τα Highlights του 0-4 των Ερυθρόλευκων
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Ο Ολυμπιακός επικράτησε της ομάδας της ΑΕΛ μες το ευρύ 4-0 χάρις στα γκολ των Γκονζάλες, Σα, Μπρούνο και Ρόκα.
Σαρωτικός ήταν ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα του στη League Phase του Κυπέλλου. Διέλυσε με 0-4 την ομάδα της ΑΕΛ με τους Γκονζάλες, Σα και Ρόκα και να βάζουν τα πρώτα ερυθρόλευκά τους γκολ και τον Μπρούνο να κάνει το 0-3. Δείτε τα γκολ και τις κορυφαίες φάσεις του αγώνα.
@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
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