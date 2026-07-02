Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έδειξε στην παρουσίαση του νέου «Γ. Καραϊσκάκης» ότι έχει στην καρδιά του τον Ολυμπιακό και είπε ατάκες που θα συζητηθούν.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν μάσησε τα λόγια του. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού έδωσε μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη Τύπου στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου παρουσίαση το νέο παλάτι του συλλόγου. Το νέο «Γ. Καραϊσκάκης». Το «θέατρο των ονείρων μας», όπως το αποκάλεσε χωρητικότητας 53.000 θεατών, το οποίο θα κοστίσει 250 εκατ. ευρώ κι αναμένεται να είναι έτοιμο σε τρία χρόνια.

Ο μεγαλομέτοχος των Πειραιωτών για μία ακόμα φορά έδειξε το πάθος του για τον Ολυμπιακό. Σε ορισμένα σημεία και ειδικά όταν αναφέρθηκε στην κατάκτηση του Conference League και στους τίτλους της ομάδας βούρκωσε. Σε άλλα σημεία έδειχνε την αποφασιστικότητά του για την υλοποίηση του πρότζεκτ, πετώντας σπόντες για την Κυβέρνηση.

Ο Μαρινάκης αναφέρθηκε ακόμα στο ΟΑΚΑ, στο μπάτζετ 30 εκατ. ευρώ για μεταγραφές και πολλά άλλα. Αναλυτικά όσα είπε και τι αναφέρει και η ΠΑΕ:

«Ιστορική ημέρα η Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026 για τον Ολυμπιακό, κατά την οποία ο Πρόεδρος της ΠΑΕ, Βαγγέλης Μαρινάκης, παρουσίασε επίσημα το νέο «Γ. Καραϊσκάκης». Το νέο γήπεδο του Θρύλου, το οποίο θα μεγαλώσει, θα εκσυγχρονιστεί και θα αποτελεί το νέο στολίδι της ομάδας. Ένα μοναδικό έργο, το οποίο θα φιλοξενεί σε κάθε αγώνα περισσότερους από 53.000 φιλάθλους, έτοιμους να ζήσουν νέες μεγάλες στιγμές με τον Θρύλο σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο ηγέτης του Συλλόγου, Βαγγέλης Μαρινάκης, παρουσίασε το νέο «Γ. Καραϊσκάκης» σε επίσημη παρουσίαση, η οποία έλαβε χώρα στο εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο της πόλης του Πειραιά. Το «παρών» έδωσε σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού, αθλητές του Ερασιτέχνη, εκπρόσωποι της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών και πλήθος ακόμη προσωπικοτήτων.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε:

«Σήμερα είναι ΙΣΤΟΡΙΚΗ μέρα για τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ μας!

Είναι μια μέρα ΙΣΤΟΡΙΚΗ και για την πόλη που γέννησε τον ΘΡΥΛΟ του αθλητισμού, τον ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΣ, αλλά και για την ΕΛΛΑΔΑ.

Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το μεγαλύτερο έργο που έχει παρουσιαστεί στην Ιστορία του Ελληνικού Ποδοσφαίρου, ένα μοναδικό έργο για το οποίο δε ζητήθηκε, δεν δόθηκε και δεν θα δοθεί κανένας κρατικός πόρος και κανείς Έλληνας φορολογούμενος δεν θα επιβαρυνθεί.

Δυστυχώς όμως, η κυβέρνηση, μας έχει καθυστερήσει και δεν καταλαβαίνω γιατί, από την στιγμή που επαναλαμβάνω ότι δεν ζητάμε από το κράτος ούτε μισό ευρώ!

Σε αντίθεση με ότι έγινε με άλλα γήπεδα τα οποία δεν καθυστέρησαν και δόθηκαν ως περιουσία, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με διαδικασίες εξπρές! Γήπεδα που πλήρωσε μέρος τους ή ολόκληρα ο Έλληνας φορολογούμενος, ο ελληνικός λαός.

Θέλω να ενημερώσω λοιπόν ότι από πλευράς μας, έχουν ήδη δαπανηθεί εκατομμύρια ευρώ για μελέτες και προετοιμασία, και είμαστε πανέτοιμοι στο κατασκευαστικό κομμάτι όπως επίσης είναι έτοιμη και εργάζεται ήδη η μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο.

Ζητάμε από τον Σεπτέμβριο του 2025 μια ρύθμιση που αφορά στο ύψος και αν την είχαμε θα είχαμε ήδη οικοδομική άδεια.

Επίσης ζητάμε μια χρονική επέκταση της σύμβασης με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στην οποία θα προσφέρουμε οικειοθελώς ένα μεγάλο οικονομικό αντάλλαγμα.

Αν είχαμε τη ρύθμιση θα ξεκινούσαμε φέτος το Μάιο και θα μπορούσαμε να μπούμε στο γήπεδο τον Αύγουστο του 2028. Χάθηκε ήδη μια χρονιά χωρίς λόγο.

Το έργο που θα κοστίσει περισσότερα από 250 εκατομμύρια ευρώ θα χρηματοδοτηθεί από τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ και εμένα προσωπικά και θα είναι ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΑΣ, το οποίο θα είναι ανοιχτό 365 μέρες το χρόνο!

Θέλω όμως να ξεκινήσω από λίγο πιο νωρίς. Διότι δε μιλάω συχνά και προτιμώ να μιλάω με έργα.

Το 2010 όταν ανέλαβα το τιμόνι του Ολυμπιακού δήλωσα ότι έχω 3 στόχους.

Να είναι ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ αυτάρκης, παντοδύναμος οικονομικά και να μην έχει κανέναν ανάγκη. Αυτή την στιγμή ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ είναι πανίσχυρος οικονομικά και ατενίζει το μέλλον του με ασφάλεια και σιγουριά.

Έχει το δικό του υπερσύγχρονο ΝΕΟ προπονητικό κέντρο στο Ρέντη το οποίο είναι το καλύτερο στην Ελλάδα και ένα από τα κορυφαία στην Ευρώπη.

Κάθε χρόνο βελτιώνεται όπως και οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις ιδιόκτητων γραφείων του Συλλόγου ο οποίος έχει πλέον όλους τους πόρους, για να αντέχει το μεγαλύτερο ελληνικό μπάτζετ και μια ομάδα επιπέδου Champions League.

Αυτά έγιναν με τεράστιες επενδύσεις από μέρους μου, όπως τεράστιες ήταν και οι επενδύσεις στο γήπεδο Καραϊσκάκη που πλέον δε χωράει την ομάδα που ονειρευόμαστε να μεγαλουργεί ακόμα περισσότερο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Γι’ αυτό και το νέο μας σπίτι θα έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη από 53.000 θέσεις και θα είναι το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο στη χώρα, ένα τεχνολογικό θαύμα για το οποίο θα καμαρώνει ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ!

O δεύτερος στόχος, το 2010 όταν ανέλαβα, ήταν να γίνει ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μέλος της ποδοσφαιρικής ελιτ και να διαπρέψει στην Ευρώπη.

Τα τελευταία 16 χρόνια βρεθήκαμε στις καλύτερες θέσεις στην Ιστορία στο ranking της UEFA, ζήσαμε τεράστιες νίκες απέναντι σε γίγαντες του ποδοσφαίρου!

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, συμπεριλαμβάνεται πλέον από όλους τους Ευρωπαίους στα ελίτ κλαμπ.

Αποκορύφωμα το ΕΠΟΣ του 2024 με την κατάκτηση του Conference League και του Champions League από τους Νέους μας.

Ήταν η πρώτη φορά στην Ευρώπη που μια ομάδα κατέκτησε την ίδια χρονιά Ευρωπαϊκό και Ευρωπαϊκό στους Νέους! Ήταν ένα θαύμα!

Ένα όνειρο, ενός αιώνα για κάθε ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ για κάθε ΕΛΛΗΝΑ το ζήσαμε, το απολαύσαμε πάνω σε ελληνικά χώματα και εύχομαι να είναι η αρχή για ακόμα μεγαλύτερες δόξες για όλες τις ελληνικές ομάδες!

Το τρίτο που είχα θέσει ως στόχο, ήταν ένας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ που θα σαρώνει σε τίτλους και θα γράφει ιστορία σε όλα τα σπορ.

ΕΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ, ΕΝΩΜΕΝΟΣ, ΠΑΝΙΣΧΥΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΕΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ, ΕΝΩΜΕΝΟΣ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Με την προσωπική μου οικονομική στήριξη σε όλα τα σπορ του ΘΡΥΛΟΥ απο το 2010 ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΛΛΑΞΕ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ και έγινε ένας από τους δυο μεγαλύτερους πολυαθλητικούς συλλόγους της Ευρώπης μαζί με την Μπαρτσελόνα!

Από το 2010 ως σήμερα στα σπορ που έχουμε εμπλακεί, ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μας κατέκτησε 143 τίτλους, οι 11 από τους οποίους είναι ευρωπαϊκοί στα βασικά ομαδικά σπορ και περισσότερους από 120 τίτλους σε ατομικά αθλήματα, σε διοργανώσεις και Ολυμπιακούς Αγώνες!

Στο ποδόσφαιρο, έχουμε κατακτήσει 19 τίτλους!

11 Πρωταθλήματα, 5 Κύπελλα, 1 Σούπερ Καπ και

ΦΥΣΙΚΑ ΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ!

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ… 300 ΤΙΤΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΕ 16 ΧΡΟΝΙΑ!

ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΕΚΟΡ, ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΤΡΕΛΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΕΙ ΚΑΙ ΑΣΧΗΜΑ…

Μιλάμε για μια ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ που όμοια της δεν έχει ζήσει ο αθλητισμός.

ΟΛΟΙ οι ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΤΟ ΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ

Μια ιστορία ανεπανάληπτη. Μια ιστορία που μόνο η ομάδα που γεννήθηκε για να νικά από την πρώτη ανάσα μπορεί να δώσει.

Φυσικά τα όνειρα του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ δεν τελειώνουν και είναι πάντα ακόμα μεγαλύτερα.

Κεντήσαμε στην ερυθρόλευκη φανέλα το 4ο Αστέρι, όταν φτάσαμε τον απίστευτο αριθμό των 40 Πρωταθλημάτων!

Κεντήσαμε το Ευρωπαϊκό μας Αστέρι!

Έχουμε ήδη φτάσει τα 48 Πρωταθλήματα.

Θέλουμε να φτάσουμε τα 50 πρωταθλήματα, σύντομα, και να κεντήσουμε το 5ο αστέρι και να μπούμε στο κλειστό κλαμπ των μόλις 5 ομάδων σε ολόκληρο τον πλανήτη που έχουν κατακτήσει περισσότερα από 50 εθνικά πρωταθλήματα!

Και φυσικά αγωνιζόμαστε και για τα επόμενα ευρωπαϊκά!

Το πιστεύαμε πολύ πριν το 2024, από το 2010!

Στην αρχή το πίστευε ένας, μετά ένας ακόμα, μετά περισσότεροι και στην συνέχεια το πίστεψαν όλοι. Το καταφέραμε.

Τώρα ξέρουμε όλοι ότι μπορούμε! Είμαστε γεννημένοι νικητές και διαρκώς θέλουμε να πηγαίνουμε ψηλότερα!

Όπως έχω δηλώσει στο τέλος εμείς είμαστε οι νικητές.

Εγώ είμαι εδώ, με περισσότερη όρεξη και πάθος από ποτέ.

Κάθε μέρα, κάθε στιγμή, με πίστη και αγάπη για τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ μας!

Όλα αυτά τα χρόνια, ζήσαμε και αντιμετωπίσαμε, σκευωρίες, ασύμμετρο πόλεμο, βρόμικο πόλεμο σε μένα και την ομάδα.

Έχω δηλώσει ότι θέλω να είμαι ΕΓΩ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!

Ξανατονίζω, ότι ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ και ακούω διαρκώς την αιώνια φωνή του Σταύρου Νταϊφά να λέει για όσους στέκονται απέναντί μας:

Είστε όλοι ΝΑΝΟΙ μπροστά στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ!

Είμαστε τυχεροί στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ που θα ζήσουμε δυο φορές το Καραϊσκάκη να αλλάζει, να ομορφαίνει, να εκσυγχρονίζεται!

Η πρώτη ήταν το 2004 με τον Σωκράτη Κόκκαλη.

Θέλω να τον ευχαριστήσω ξανά γι’ αυτό και εγώ και όλοι οι ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ.

Θα το ζήσουμε ξανά! Θα γιορτάσουμε ξανά! Θα δούμε το γήπεδό μας ξανά, να αλλάζει, να μεγαλώνει με την ομάδα μας να μεγαλουργεί και να σηκώνει τρόπαια!

Πάντα εδώ,

πάντα στην ιερή γη που ποτίστηκε με το αίμα και τη θυσία του ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΛΛΗΝΑ, Γεώργιου Καραϊσκάκη.

Στην Γη που ακούμπησαν τα όνειρα, οι μνήμες εκατομμυρίων ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ και άνθισαν και έγιναν χαρές στη ΘΡΥΛΙΚΗ μας ΙΣΤΟΡΙΑ!

Ήρθε η ώρα λοιπόν να δώσουμε εικόνα στα όνειρα μας,

να δούμε τις πρώτες εικόνες από το ΝΕΟ ΣΤΑΔΙΟ Καραϊσκάκη:

ΘΡΥΛΕ ΜΟΥ, ΤΟ ΝΕΟ ΣΟΥ ΣΠΙΤΙ

ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΑΣ».

Ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός και Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, αφού πρώτα καλωσόρισε όλο τον κόσμο στο Δημοτικό Θέατρο της πόλης, είπε:

«Μεγάλη μέρα για τον Ολυμπιακό, μεγάλη ημέρα για τον Πειραιά μας. Πριν λίγες ημέρες είχαμε τη χαρά στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης να εγκριθεί ομόφωνα το αίτημα του Ολυμπιακού για κάποιες πολεοδομικές παραμετροποιήσεις προκειμένου να μπορέσει να γίνει το νέο Καραϊσκάκη. Σήμερα θα έλεγα ότι είναι μία μεγαλύτερη ημέρα, μία πιο ενδιαφέρουσα ημέρα γιατί θα δούμε σε εικόνα αυτό που όλοι περιμένουμε όχι μόνο στην αίθουσα αυτή αλλά κυρίως τα εκατομμύρια των φιλάθλων του Ολυμπιακού στον Πειραιά, σε όλη την Ελλάδα και εκτός αυτής. Είναι βέβαιο πως θα δούμε κάτι εντυπωσιακό, θα δούμε κάτι που θα συγκινήσει όλους τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου, αλλά περισσότερο τους ανθρώπους και τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.

Είναι μία ιστορία η οποία ξεκινώντας από το 2003-04 όταν επί προεδρίας του Σωκράτη Κόκκαλη έγινε το μοναδικό ποδοσφαιρικό γήπεδο με ιδιωτικούς πόρους. Ήρθε η ώρα μετά από 22 περίπου χρόνια να προχωρήσουμε σε μία πλήρη ανακατασκευή του γηπέδου αυτού με έναν εξωπραγματικό προϋπολογισμό για τα ελληνικά δεδομένα, περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ. Μία πρόταση η οποία δε ζητά τίποτα από το ελληνικό κράτος, ούτε ένα ευρώ, ζητάει μόνο την έγκριση και μία νομοθεσία που θα επιτρέψει να προχωρήσει άμεσα αυτή η επένδυση και θέλω να πιστεύω και είμαι βέβαιος το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα γίνει άμεσα και γρήγορα. Δε νομίζω ότι υπάρχει χρόνος, ούτε λόγος να συζητάει οποιοσδήποτε για μία τόσο σημαντική επένδυση, τη μεγαλύτερη που θα έχει γίνει ποτέ στα γεωγραφικά όρια της πόλης μας να έχει αναστολές. Όταν κάποιος θέλει να βάλει 250 εκατομμύρια, δε ζητάει τίποτα απολύτως από το κράτος, έχει την ομόφωνη και σύμφωνη γνώμη της πόλης μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου, θεωρώ ότι δε χρειάζεται να περιμένουμε και πάρα πολύ και καλώ και εγώ από την πλευρά μου την Κυβέρνηση το συντομότερο δυνατό να προχωρήσει σε αυτήν τη νομοθετική ρύθμιση ώστε άλλο ένα όνειρο, και όπως είπε ο Κώστας θα το ζούμε ξύπνιοι εμείς, να γίνει πραγματικότητα.

Έχω την τύχη και το προνόμιο να είμαι από τους λίγους που έχουν δει κάποιες λίγες εικόνες αυτού που θα δούμε και πραγματικά θα είναι κάτι ιδιαιτέρως εντυπωσιακό. Από την πλευρά μου ως Δήμαρχος, αλλά και ως Αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού έχω διπλή χαρά και διπλή τιμή και πραγματικά το πιστεύω που το λέω, αυτή η επένδυση μπορεί να αλλάξει και θα αλλάξει ριζικά προς το καλύτερο και την είσοδο της πόλης του Πειραιά. Μία είσοδο η οποία με ένα τέτοιο γήπεδο, με ένα τόσο σύγχρονο καινούργιο γήπεδο το οποίο πέρα από ποδοσφαιρικούς αγώνες θα μπορούσε να φιλοξενήσει και την Εθνική ομάδα και άλλου είδους δραστηριότητες, είναι βέβαιο πως θα αλλάξει προς το καλύτερο την είσοδο της πόλης. Συζητάμε επίσης με τον Ολυμπιακό σε όλη τη διαδικασία και άλλου είδους μικρότερες παρεμβάσεις που αν συνδυαστούν με την επένδυση αυτή θα δώσουν μία ώθηση στην πόλη μας. Είμαι έτσι και αλλιώς ως Δήμαρχος υπέρ των ιδιωτικών επενδύσεων στην πόλη μας, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει ότι η πόλη αλλάζει μόνο με συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, άρα πόσω μάλλον όταν πρόκειται για τον Ολυμπιακό και χαίρομαι που το Δημοτικό Συμβούλιο παρά τις ορισμένες διαφοροποιήσεις ομόφωνα επαναλαμβάνω ενέκρινε την αλλαγή του ύψους, το οποίο είναι το μόνο που ζητάμε άλλωστε και όπως είπα θέλω να πιστεύω ότι θα προχωρήσει άμεσα.

Δε θέλω να κουράσω, όσοι είμαστε στην αίθουσα εδώ οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μία μακροχρόνια σχέση με τον Ολυμπιακό ως παράγοντες, ως αθλητές, ως διοικούντες, ως ιδιοκτήτες και χαίρομαι που είμαστε όλοι μαζί σήμερα εδώ. Η ιστορία του Πειραιά τα τελευταία 100 χρόνια είναι συνυφασμένη με την ιστορία του Ολυμπιακού. Προφανώς δεν εμπλέκεται ή δεν μπερδεύεται ο Δήμος με τον Ολυμπιακό, αλλά τι να κάνουμε αυτή είναι μία πραγματικότητα ο Ολυμπιακός είναι η μεγάλη ομάδα της πόλης μας χωρίς να υποτιμούμε καμία άλλη ομάδα του Πειραιά. Ο Ολυμπιακός είναι ο κύριος πρεσβευτής της πόλης του Πειραιά στο εξωτερικό με τις επιτυχίες του ποδοσφαίρου, των Ερασιτεχνικών αθλημάτων και άλλων αθλημάτων του μπάσκετ, άρα νομίζω ότι ο εκάστοτε Δήμαρχος και πόσω μάλλον εγώ θα είμαστε δίπλα σε κάθε υγιή πρωτοβουλία του Ολυμπιακού.

Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, τον κύριο Μαρινάκη για τη γενικότερη βοήθεια που παρέχει όλα αυτά τα χρόνια στο Δήμο του Πειραιά και ως πρώτος Δημοτικός Σύμβουλος για δύο θητείες στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και γιατί πραγματικά προτίθεται να δαπανήσει ένα εξωπραγματικό ποσό 250 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να χαρίσει ένα υπερσύγχρονο γήπεδο και στους Ολυμπιακούς, αλλά και στους πολίτες του Πειραιά».