Ολυμπιακός: Ο Μαρινάκης παρουσίασε το νέο ερυθρόλευκο «παλάτι»
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Ένα νέο παλάτι για τον Ολυμπιακό, παρουσίασε ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Βαγγέλης Μαρινάκης.
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έδωσε το έναυσμα για να παίξει το βίντεο με το νέο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού έδειξε στους παρευρισκόμενους το νέο ερυθρόλευκο «παλάτι».
Ένα γήπεδο που θα είναι έτοιμο σε περίπου δύο χρόνια αν δεν υπάρξει πρόβλημα, με χωρητικότητα 53.000 θεατές και το οποίο θα λειτουργεί 365 μέρες τον χρόνο.
Δείτε φωτογραφίες και το βίντεο του νέου γηπέδου
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@Photo credits: eurokinissi
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