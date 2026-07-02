Ολυμπιακός: Ο Μαρινάκης παρουσίασε το νέο ερυθρόλευκο «παλάτι»

Ολυμπιακός: Ο Μαρινάκης παρουσίασε το νέο ερυθρόλευκο «παλάτι»

Δημήτρης Τομαράς
Ολυμπιακός: Ο Μαρινάκης παρουσίασε το νέο ερυθρόλευκο «παλάτι»

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ένα νέο παλάτι για τον Ολυμπιακό, παρουσίασε ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Βαγγέλης Μαρινάκης.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έδωσε το έναυσμα για να παίξει το βίντεο με το νέο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού έδειξε στους παρευρισκόμενους το νέο ερυθρόλευκο «παλάτι».

Ένα γήπεδο που θα είναι έτοιμο σε περίπου δύο χρόνια αν δεν υπάρξει πρόβλημα, με χωρητικότητα 53.000 θεατές και το οποίο θα λειτουργεί 365 μέρες τον χρόνο.

Δείτε φωτογραφίες και το βίντεο του νέου γηπέδου

Δείτε Επίσης

Ολυμπιακός: Ο Μαρινάκης μίλησε για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης» κι έριξε καρφί στην Κυβέρνηση
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα