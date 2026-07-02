Ολυμπιακός: Βούρκωσε ο Μαρινάκης «Πήραμε το ευρωπαϊκό σε ελληνικά χώματα»
Μεγάλη ημέρα για κάθε φίλο του Ολυμπιακού, καθώς ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε τα σχέδια για το νέο Καραϊσκάκης. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ αρχικά αναφέρθηκε στο τι έχουν πετύχει οι Πειραιώτες και μόλις μίλησε για την κατάκτηση του Conference League βούρκωσε.
Αναλυτικά είπε σχετικά τα εξής: «Τα τελευταία 16 χρόνια φτάσαμε στην υψηλότερη θέση μας στο ράνκιγκ και ζήσαμε μεγάλες στιγμές και συμπεριλαμβάνεται από τους Ευρωπαίους στα ελίτ κλαμπ. Ήταν πρώτη φορά που μια ομάδα κατέκτησε ευρωπαϊκό και ευρωπαϊκό στους νέους. Ήταν ένα θαύμα. Ο Θεός μας βοήθησε να το ζήσουμε όλοι μαζί και να το απολαύσουμε σε ελληνικά χώματα. Είθε να είναι η αρχή για μεγαλύτερες επιτυχίες για όλες τις ελληνικές ομάδες».
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