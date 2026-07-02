Στο πλαίσιο της παρουσίασης του «Νέου Σταδίου Γ. Καραϊσκάκης» ο Βαγγέλης Μαρινάκης ευχαρίστησε τον Σωκράτη Κόκκαλη, εκ μέρους όλων των Ολυμπιακών, για το έργο που έκανε στο γήπεδο.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης με έκδηλη συγκίνηση έκανε την παρουσίαση του project για το «Νέο Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης». Κατά την αρχική του ομιλία ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού ευχαρίστησε εκ μέρους όλων των φίλων των Πειραιωτών τον προκάτοχο του, Σωκράτη Κόκκαλη, ο οποίος άλλαξε πρώτη φορά την ιστορική έδρα του συλλόγου, ενώ έκανε αναφορά και στον Σταύρο Νταϊφά.

«Ζήσαμε, αντιμετωπίσαμε σκευωρίες, βρώμικο πόλεμο σε μένα και στην ομάδα. Θέλω να είμαι εγώ ο στόχος και όχι ο Ολυμπιακός. Είμαι εδώ και ακούω τη φωνή του Σταύρου Νταϊφά, ότι είμαστε όλοι νάνοι μπροστά στον Ολυμπιακό.

Το Καραϊσκάκη άλλαξε πρώτη φορά με τον Σωκράτη Κόκκαλη και θέλω να τον ευχαριστήσω και εγώ και ολοι οι Ολυμπιακοί. Θα δούμε το Καραϊσκάκη να αλλάζει και θα σηκώνουμε όλοι μαζί τα τρόπαια. Στη γη που ακούμπησαν τα όνειρα χιλιάδων Ολυμπιακών», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Μαρινάκης.