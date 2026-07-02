Μαρινάκης: «Ο Ολυμπιακός είναι ένας και ενιαίος και αυτό δεν το χαλάει κανένα τρολ και κανένας ανιψιός»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης απαντώντας σε ερώτηση για το αν ο Ολυμπιακός είναι ενιαίος τόνισε πως είναι και πως κανένα τρολ και κανένας ανιψιός δεν μπορεί να το χαλάσει.

Ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε το νέο «Καραϊσκάκης», ένα όνειρο κάθε φίλου της ομάδας. Μετά την παρουσίαση απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων και ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η απάντησή του για το αν ο Ολυμπιακός είναι ενιαίος.

Συγκεκριμένα η όλο νόημα απάντησή του είχε ως εξής: ««Άσχετο με το τι λέω εγώ, είδατε πόσα κύπελλα, πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά έχουμε κατακτήσει όλοι μαζί. Ο Ολυμπιακός είναι ένας, ενιαίος, κι αυτό δεν μπορεί να το χαλάσει κανείς, όποιος κι αν είναι αυτός, είτε είναι τρολ, ανιψιός, ξάδερφος ή οτιδήποτε. Οι Ολυμπιακοί είμαστε όλοι μαζί, ενωμένοι, και το έχουμε αποδείξει με έργα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Είμαστε όλοι μαζί και θα συνεχίσουμε έτσι δυνατά στο μέλλον».».