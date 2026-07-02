Οι ατάκες του προέδρου του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης» και η μπηχτή για την Κυβέρνηση

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσίασε το νέο «Γ. Καραϊσκάκης».

Μετά τον αντιπρόεδρο Κώστα Καραπαπά και τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, ο μεγαλομέτοχος των Πειραιωτών πήρε τον λόγο κι αρκετές φορές συγκινημένος αναφέρθηκε στο μεγάλο έργο που έχει σχεδιάσει, ενώ «επιτέθηκε» και στην Κυβέρνηση.

Αναλυτικά όσα είπε για το έργο και τη ρύθμιση που περιμένει:

«Θα είναι το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν θα δοθεί κανένας κρατικός πόρος. Δεν θα επιβαρυνθεί ο Έλληνας φορολογούμενος. Η Κυβέρνηση έχει καθυστερήσει τη στιγμή που δεν ζητάμε ούτε ένα ευρώ. Σε αντίθεση με ό,τι έχει γίνει με άλλα γήπεδα. Που δόθηκαν με διαδικασίες εξπρές και πλήρωσε ο Έλληνας φορολογούμενος.

Έχουν δαπανηθεί εκατομμύρια ευρώ σε μελέτες και είμαστε έτοιμοι για την κατασκευή. Ζητάμε μία ρύθμιση από τον Νοέμβιο του 2025 για το ύψος του γηπέδου. Αν είχε γίνει θα ήταν έτοιμη η άδεια. Θα μπορούσαμε να μπούμε τον Αύγουστο του 2028».

Μετά τη μπηχτή για την Κυβέρνηση ο Μαρινάκης σχολίασε για το νέο γήπεδο: «Θα κοστίσει 250 εκατ. ευρώ και θα είναι το θέατρο των ονείρων μας. Το οποίο θα είναι ανοιχτό 365 μέρες τον χρόνο. Θα έχει χωρητικότητα 53.000 θεατές, το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γήπεδο στη χώρα. Ένα τεχνολογικό θαύμα που θα καμαρώνει ο Ολυμπιακός, ο Πειραιάς, η Ελλάδα μας».