Η Καλαμάτα ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Έλληνα τερματοφύλακα, Παναγιώτη Γκίνη, τον οποίο είχε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας στην Ελλάς Σύρου.

Την ημέρα της πρώτης προπόνησης ενόψει της σεζόν της επιστροφής της στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου η Καλαμάτα ανακοίνωσε ακόμα μια μεταγραφή. Ο λόγος για τον Παναγιώτη Γκίνη.

O 27χρονος τερματοφύλακας έγινε επαγγελματίας στην ΑΕΚ και την περασμένη σεζόν ήταν ο βασικός τερματοφύλακας στην Ελλάς Σύρου του νυν προπονητή της Μαύρης Θύελλας, Παναγιώτη Χριστοφιλέα.

Η ανακοίνωση της Καλαμάτας

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Παναγιώτη Γκίνη.

Ο 27χρονος τερματοφύλακας (1,90μ.) ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες του Απόλλωνα Σμύρνης, πριν μεταπηδήσει στην ΑΕΚ, με την οποία υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο σε ηλικία 19 ετών.

Με τους κιτρινόμαυρους αγωνίστηκε στο Youth League, ενώ συμμετείχε τόσο στο πρωτάθλημα της Super League Κ19 όσο και με την Β ομάδα στη Super League 2.

Έπαιξε ως δανεικός σε Ασπρόπυργο και Ιωνικό και τη σεζόν 2024/25 φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΣ Γιάννινα. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ήταν ο βασικός τερματοφύλακας της Ελλάς Σύρου, αγωνιζόμενος υπό τις οδηγίες του Παναγιώτη Χριστοφιλέα.

Παναγιώτη, καλωσόρισες στη Μαύρη Θύελλα. Σου ευχόμαστε να είσαι υγιής και να έχεις επιτυχίες με την ομάδα μας!».