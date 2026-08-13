Ισόπαλο 0-0 στην κανονική διάρκεια το φιλικό, ο Πανιώνιος επικράτησε 5-4 στα πέναλτι της Καλαμάτας

Ο Πανιώνιος κατέκτησε το τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα, στο οποίο συμμετείχαν ακόμα ο Βόλος, η Καλαμάτα και ο Ολυμπιακός Β'.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης (τη Δευτέρα λύγισε 3-0 τον Ολυμπιακό Β') στον τελικό αντιμετώπισε την Καλαμάτα (2-0 τη Δευτέρα τον Βόλο) κι επικράτησε 5-4 στα πέναλτι, ενώ η κανονική διάρκεια έληξε 0-0.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Καλαμάτα: «Την παρουσία της στο τουρνουά φιλανθρωπικού σκοπού του Βόλου ολοκλήρωσε η Μαύρη Θύελλα. Η ομάδα μας έμεινε στο 0-0 με τον Πανιώνιο στην κανονική διάρκεια του αγώνα, διατηρώντας το μηδέν στην άμυνα για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, και εν τέλει γνώρισε την ήττα στη διαδικασία των πέναλτι με σκορ 5-4.

Τα φιλικά πλέον ολοκληρώθηκαν και η Μαύρη Θύελλα επιστρέφει αύριο το πρωί στη βάση της. Εκεί, όπου η προετοιμασία της θα μπει στην τελική ευθεία για τα δύο πρώτα επίσημα ματς, αυτό του Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό και εκείνο με τον Άρη για το πρωτάθλημα.

Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας άλλαξε όλη την ενδεκάδα σε σχέση με τον αγώνα απέναντι στον Βόλο, δίνοντας χρόνο στους ποδοσφαιριστές του ρόστερ με σκοπό να έχει άπαντες έτοιμους για την πρώτη επίσημη αναμέτρηση της σεζόν.

Η Καλαμάτα είχε την υπεροχή σε ολόκληρο το παιχνίδι κρατώντας τον αντίπαλο μακριά από επικίνδυνες στιγμές και ήλεγχε τον ρυθμό του αγώνα. Η ομάδα μας είχε μάλιστα και την καλύτερη φάση του πρώτου μέρους, αλλά το τελείωμα του Κουρμινόφσκι στο 36ο λεπτό πέρασε λίγο αουτ.

Η Μαύρη Θύελλα άγγιξε το προβάδισμα στο 47’ με το σουτ του Λιατσικούρα που σταμάτησε στο δοκάρι, ενώ στο 75’ ο Βασίλιεβιτς πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση στο φάουλ του Μούργου, διατηρώντας το 0-0 που ήταν και το αποτέλεσμα του 90λέπτου.

Το ματς οδηγήθηκε στα πέναλτι, όπου ο Μπολίβαρ αστόχησε στην εκτέλεσή του και ο Πανιώνιος επικράτησε με σκορ 5-4».

Πανιώνιος: Κράνινξ, Χριστόπουλος, Ασλανίδης (46' Ζούλιας), Μπούρης, Πρίφτη, Στούπης (34' Χατζηστραβός) Θεοχάρης, Πεττάς, Αλεξανδράκης, Φοκάμ, Γεωργογιάννης.

Έπαιξαν και οι: Σκαφίδας, Βενάρδος, Παυλόπουλος, Μάναλης, Μούργος, Μόρσεϊ, Μπαϊραμίδης.

Καλαμάτα: Γκίνης, Παναγιώτης, Χατζηθεοδωρίδης, Μπακαγιόκο, Γκεσάν, Ντιαρά, Φρίμπονγκ, Λιατσικούρας, Κουρμινόφσκι, Μπονέτο, Ναούμης.

