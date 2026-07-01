Ξεκινά δουλειά η Καλαμάτα και στις 2 Ιουλίου θα πραγματοποιήσει τη πρώτη της συνάντηση, όπως έκανε γνωστό η Μαύρη Θύελλα το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί και ανοιχτή προπόνηση.

Η αντίστροφη μέτρηση για την προετοιμασια της Καλαμάτας ξεκίνησε, με τη Μαύρη Θύελλα να συγκεντρώνεται την Πέμπτη 2 Ιουλίου για την πρώτη της προπόνηση ενόψει της νέας σεζόν που θα τη βρει στα... μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση και ενημέρωσε τους οπαδούς της ότι η πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του Παναγιώτη Χριστοφιλέα θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία κόσμου και ΜΜΕ, λόγω των εργασιών ανακατασκευής που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας.

Ωστόσο στην εν λόγω ανακοίνωση έκανε γνωστό πως θα υπάρξει ανοιχτή προπόνηση ώστε οι οπαδοί να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους πρωταγωνιστές της Μαύρης Θύελλας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει ότι αύριο 2/7 στις 19:00, στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας και θα ακολουθήσει η πρώτη προπόνηση ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η προπόνηση δεν θα είναι ανοιχτή για το κοινό και τα ΜΜΕ για λόγους ασφαλείας, καθώς στο Δημοτικό Στάδιο βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ανακατασκευής.

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ευχαριστεί για την κατανόηση και ενημερώνει ότι, με την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου της προετοιμασίας της ομάδας, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή προπόνηση, ώστε και οι φίλαθλοι να έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν από κοντά τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο και να τους ευχηθούν καλή επιτυχία για τη νέα αγωνιστική περίοδο στην Super League 1!».