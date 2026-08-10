Ο μέσος της Καλαμάτας Μαρσελίνο Καρεάσο αγωνιά για την κατάσταση στη χώρα του.

Ο Μαρσελίνο Καρεάσο, ο 26χρονος (17/12/99) μέσος, ο οποίος ήρθε αυτό το καλοκαίρι στην Καλαμάτα, με την οποία υπέγραψε για δύο χρόνια, έχει καταγωγή από την Κολομβία, αλλά και τη Βενεζουέλα, απ' όπου και είναι η μητέρα του.

Ο Καρεάσο μεγάλωσε στη Βενεζουέλα και την είδε να πλήττεται από δύο σεισμούς πριν από 1,5 μήνα. Τώρα χτυπήθηκε από ισχυρό σεισμό 7,4 Ρίχτερ και η Κολομβία, όπου και γεννήθηκε. Ο Καρεάσο με στόρι στο instagram ζήτησε ελεημοσύνη από τον Θεό, ενώ ανέβασε και ανακοίνωση του δήμου της πόλης Μανισάλες, που βρέθηκε στο επίκεντρο και αναφέρεται στα σημεία που μπορούν να βρουν καταφύγιο οι σεισμόπληκτοι.

Ο Καρεάσο, ο οποίος δεν ταξίδεψε με την αποστολή στον Βόλο για το φιλανθρωπικό τουρνουά, είναι δεμένος με την περιοχή, αφού ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 2018 στην Όνσε Κάλντας, την μεγάλη ομάδα της πόλης Μανισάλες, με την οποία έως το 2022 κατέγραψε 140 ματς με 20 γκολ και 7 ασίστ.

Η ανάρτηση του Καρεάσο