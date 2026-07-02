Μαρινάκης: «Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε πρωταθλήματα στο ΟΑΚΑ, για 2 χρόνια θα είμαστε εκεί»!
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Την παρουσία του Ολυμπιακού στο Ολυμπιακό Στάδιο για 2 χρόνια, προκειμένου να κατασκευαστεί το νέο Καραϊσκάκη, προανήγγειλε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
Ο διοικητικός ηγέτης του Ολυμπιακού, στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, ρωτήθηκε αν το ΟΑΚΑ θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό όσο χρειαστεί για να γίνει το νέο γήπεδο, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να απαντά ως εξής: «Υπάρχει άλλο γήπεδο που να χωράει τον κόσμο του Ολυμπιακού; Στο ΟΑΚΑ ζήσαμε μεγάλες στιγμές στην Ευρώπη, εκεί πανηγύρισε ο Ολυμπιακός πρωταθλήματα. Θα είμαστε εκεί για 2 χρόνια»!
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