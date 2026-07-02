Ολυμπιακός: Όλη η ομάδα και ο Πόποβιτς στη συνέντευξη Τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη
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Οι παίκτες του Ολυμπιακού και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι στην παρουσίαση του νέου «Γ. Καραϊσκάκης» από τον Βαγγέλη Μαρινάκη.
Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης θα παρουσιάσει το νέο «Γ. Καραϊσκάκης» και παρών στο Δημοτικό Θέατρο είναι σύσσωμη η ποδοσφαιρική ομάδα.
Ο τεχνικός των Πειραιωτών Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι παρών με τους παίκτες του και ανάμεσά τους είναι και ο 26χρονος Σέρβος τερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς, ο οποίος είναι ουσιαστικά παίκτης του Ολυμπιακού και θα ανακοινωθεί σύντομα.
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@Photo credits: eurokinissi
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