Οι παίκτες του Ολυμπιακού και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι στην παρουσίαση του νέου «Γ. Καραϊσκάκης» από τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης θα παρουσιάσει το νέο «Γ. Καραϊσκάκης» και παρών στο Δημοτικό Θέατρο είναι σύσσωμη η ποδοσφαιρική ομάδα.

Ο τεχνικός των Πειραιωτών Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι παρών με τους παίκτες του και ανάμεσά τους είναι και ο 26χρονος Σέρβος τερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς, ο οποίος είναι ουσιαστικά παίκτης του Ολυμπιακού και θα ανακοινωθεί σύντομα.

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