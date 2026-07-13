Ρόκα - Ολυμπιακός: Το ποσό του deal που αναφέρουν οι Ισπανοί
Ο νεαρός Ισπανός εξτρέμ και παίκτης της Τζιρόνα, όπως έχετε ενημερωθεί από το Gazzetta, θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Ο Γιοέλ Ρόκα με βάση τις πληροφορίες που υπήρχαν από το ρεπορτάζ θα κόστιζε στους ερυθρόλευκους το ποσό των 5 εκατ. ευρώ. Ωστόσο τα ισπανικά ΜΜΕ όπως η Mundo Deportivo σημειώνει ότι η Τζιρόνα αξίωνε 7 εκατ. ευρώ και εν τέλει το deal κλείνει στα 5 εκατ. ευρώ συν μπόνους αλλά και 20% ποσοστό μεταπώλησης (για μελλοντική νέα πώληση του παίκτη).
Την ίδια ώρα πηγές από την Ισπανία και από τη Marca σημειώνουν ότι ο Ολυμπιακός έκανε κρούση για τον 24χρονο Ιταλό στόπερ της Αλμερία, Φεντερίκο Μπονίνι. Επιμένουν στην Ιβηρική δηλαδή περί τέτοιας κρούσης. Μία κρούση που φέρεται να ήταν στα 6 εκατ. ευρώ και που δεν έγινε δεκτή με την Αλμερία να ζητά 15 εκατ. ευρώ για τον παίκτη με ύψος 1.88 μέτρα.
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