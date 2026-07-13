Ολλανδός διαιτητής με παρελθόν στη Super League έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 38 ετών!

Σοκ στο ολλανδικό ποδόσφαιρο, καθώς ο διαιτητής Ρομπ Ντίπερινκ έφυγε από τη ζωή λίγους μήνες μετά την αποπομπή του από το Μουντιάλ σε ηλικία 38 ετών!

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 38 ετών άφησε ο Ρομπ Ντίπερινκ, έμπειρος Ολλανδός ρέφερι με μακρά πορεία στα γήπεδα της Eredivisie. Λίγους μήνες μετά την απόφαση της FIFA να μην τον συμπεριλάβει στις διαιτητικές ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ολλανδίας ανακοίνωσε τον χαμό του, χωρίς να προβαίνει σε περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια θανάτου.

«Είμαστε σοκαρισμένοι και βαθιά θλιμμένοι από τον θάνατο του διαιτητή Ρομπ Ντίπερινκ. Με τον Ρομπ, η διαιτητική κοινότητα χάνει έναν ιδιαίτερα αξιόλογο διαιτητή με διεθνή εμπειρία, αλλά πάνω απ’ όλα έναν εξαιρετικό και αφοσιωμένο συνάδελφο.

Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του, τους φίλους του και όλους όσοι τον αγαπούσαν. Τους ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο για να αντιμετωπίσουν αυτή τη μεγάλη απώλεια» ήταν η ανακοίνωση των Ολλανδών για τον Ντίπερινκ, ο οποίος τον περασμένο Απρίλιο είχε απασχολήσει τις αγγλικές Αρχές μετά από κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση εις βάρος ανήλικου αγοριού στο Λονδίνο! Η υπόθεση ωστόσο τελικά δεν προχώρησε, καθώς η αστυνομική έρευνα δεν κατέληξε σε επαρκή στοιχεία σε βάρος του.

Ο Ολλανδός διαιτητής μπορεί να πέρασε πάντως το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του σφυρίζοντας σε ματς της Ολλανδίας και του Βελγίου, ωστόσο έχει ένα μικρό ιστορικό και στη χώρα μας. Συγκεκριμένα βρέθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ως τέταρτος διαιτητής στον τελικό του Κυπέλλου του 2020, όταν ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει 1-0 επί της ΑΕΚ για να σηκώσει την κούπα.

Η επόμενη φορά που διαιτήτευσε ξανά στην Ελλάδα ήταν και πάλι για ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό, αλλά αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα ήταν ο VAR του αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφεια τον Φεβρουάριο του 2026, όταν ο Ολυμπιακός ισοφάρισε σε 1-1 την Ένωση στις καθυστερήσεις μετά από δική του παρέμβαση για υπόδειξη πέναλτι.