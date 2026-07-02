Για ακόμα ένα καλοκαίρι ο Ολυμπιακός συνδέεται με το όνομα του Ζότα Σίλβα που ανήκει στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Με την έλευση του Καρντόσο, ο Ολυμπιακός συνεχίζει τον σχεδιασμό του ενόψει της νέας σεζόν και εν αναμονή της υπόθεσης της επιστροφής του Αντόνιο Κορδόν στη θέση του τεχνικού διευθυντή.

Μία από τις περιπτώσεις που έχει τεθεί επί τάπητος στο κλαμπ είναι αυτή του Ζότα Σίλβα. Ο 26χρονος εξτρέμ ανήκει στη Νότιγχαμ Φόρεστ και την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Μπεσίκτας ως δανεικός όπου σε 22 παιχνίδια μέτρησε 5 γκολ και 1 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Πρόκειται για μία υπόθεση που γνωρίζει από πρώτο χέρι ο Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο καθώς τον είχε ποδοσφαιριστή όσο ήταν πρόεδρος στην Γκιμαράες και αποτέλεσε μία από τις... διαφημίσεις του στο θέμα της εξέλιξης παικτών.

Ο Πορτογάλος αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2022 αντί 700 χιλιάδων ευρώ και μέσα σε δύο χρόνια έφτασε στο σημείο να πουληθεί στη Νότιγχαμ Φόρεστ αντί 7 εκατ. ευρώ αφού είχε σε 83 ματς, 20 τέρματα και 13 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.