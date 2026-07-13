Πόρτο - Χουάνγκ: Τα βρήκαν σε όλα και υπογράφει με τους «Δράκους»
Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφής βρίσκεται η Πόρτο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες της A Bola, ο Χουάνγκ ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα των «Δράκων». Οι διαπραγματεύσεις με τη Φέγενορντ, στην οποία ανήκει ο Νοτιοκορεάτης διεθνής μέσος, βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και όλα δείχνουν πως η συμφωνία θα ολοκληρωθεί σύντομα.
Ο 29χρονος πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού αποτελεί προσωπική επιλογή του προπονητή της Πόρτο, Φραντσέσκο Φαριόλι, ο οποίος τον εκτιμά ιδιαίτερα και εισηγήθηκε την απόκτησή του.
Όσον αφορά τις οικονομικές απολαβές του, ο Χουάνγκ ιν - Μπέομ αναμένεται να λαμβάνει περίπου 3 εκατ. ευρώ ετησίως σε μικτές αποδοχές, ποσό στο οποίο περιλαμβάνονται τα μπόνους και οι φορολογικές επιβαρύνσεις.
Την περασμένη σεζόν ο Νοτιοκορεάτης μέσος πραγματοποίησε 24 συμμετοχές με τη φανέλα της Φέγενορντ, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας πέντε ασίστ.
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