Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten: «Κίνηση στήριξης του Πήλιου η προσθήκη Λυκογιάννη στην ΑΕΚ»

Το ρεπορτάζ της ΑΕΚ από τον Γιώργο Τσακίρη στους Galacticos by Interwetten για την προσθήκη του Μπάμπη Λυκογιάννη στην Ένωση.

Τα τελευταία νέα με επίκεντρο την επιλογή του Μπάμπη Λυκογιάννη για το αριστερό άκρο της αμυντικής γραμμής της ΑΕΚ μετέφερε στην εκπομπή Galacticos by Interwetten του Gazzetta, ο Γιώργος Τσακίρης.

«Η ΑΕΚ αν εξαιρέσουμε την περίπτωση του Κόστιτς, δεν έψαχνε με ψύχωση έναν αριστερό μπακ. Η παραχώρηση του Πένραϊς στους Ρέιντζερς άνοιξε τον δρόμο για προσθήκη. Δεν φαινόταν ότι η ΑΕΚ πάει να βρει έναν παίκτη, ο οποίος θα έρθει και θα πάρει τη φανέλα του βασικού από τον Πήλιο και θα απογειώσει τον ανταγωνισμό στον Πήλιο», ανέφερε αρχικά και συνέχισε λέγοντας:

«Η ΑΕΚ έψαχνε έναν παίκτη για να μοιραστεί τη θέση και να είναι υποστηρικτικός στον ρόλο του βασικού του Πήλιου. Ο Λυκογιάννης αυτό θα είναι. Είναι ένας παίκτης που ήταν ανενεργός από τον Φεβρουάριο και έρχεται 20 Αυγούστου. Η ΑΕΚ θα τον περιμένει να είναι έτοιμος τον Οκτώβρη».

Δείτε όλα όσα είπε ο Γιώργος Τσακίρης από το 27:55 ως το 49:50: