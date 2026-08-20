Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την απόκτηση του Μπάμπη Λυκογιάννη ανακοινώνοντας τον 33χρονο Έλληνα αριστερό μπακ για δύο χρόνια.

Στο όνομα του Μπάμπη Λυκογιάννη είχε καταλήξει η ΑΕΚ για την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνάς της, με τον 33χρονο Έλληνα διεθνή μπακ να αποτελεί πλέον τη δεύτερη επιλογή μαζί με τον Σταύρο Πήλιο στη συγκεκριμένη θέση μετά την παραχώρηση του Τζέιμς Πένραϊς με τη μορφή δανεισμού στους Ρέιντζερς.

Η ΑΕΚ έφτασε σε συμφωνία με τον Λυκογιάννη, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από την Μπολόνια και ανακοίνωσε τον 33χρονο Έλληνα αριστερό μπακ για τα επόμενα δύο χρόνια ως το 2028.

Ο Λυκογιάννης έχει τη δυνατότητα εκτός από αριστερός μπακ να προσφέρει και ως στόπερ, ενώ αναμένεται να προστεθεί αργότερα και στην ευρωπαϊκή λίστα της Ένωσης.

Με τον Λυκογιάννη η ΑΕΚ πραγματοποιεί την έβδομη μεταγραφική της κίνηση το φετινό καλοκαίρι μετά τους Ζούμπκοφ, Κάιρινεν, Αλεξίου, Μάγερ, Βιτάλις και Αριάγκα.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για Λυκογιάννη

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Μπάμπη Λυκογιάννη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο Μπάμπης Λυκογιάννης γεννήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 1993. Αγωνίζεται στη θέση του αριστερού μπακ. Αρχικά αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό, Λεβαδειακό και Εργοτέλη, όμως έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του εκτός Ελλάδας.

Για δυόμιση σεζόν (2015-18) ήταν ποδοσφαιριστής της αυστριακής Στουρμ Γκρατς και στη συνέχεια αγωνίστηκε για οκτώ χρόνια στη Serie A, πρώτα με την Κάλιαρι την τετραετία 2018-22 (109 ματς, 5 γκολ, 7 ασίστ) και μετά με την Μπολόνια (92 ματς, 4 γκολ, 9 ασίστ).

Ο νέος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ είχε αγωνιστεί σε όλες τις μικρές εθνικές και έχει πραγματοποιήσει 6 συμμετοχές με την Εθνικής Ανδρών.

Μπάμπη, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!