Ο Μάρκο Νίκολιτς θα έχει τη δυνατότητα το φετινό καλοκαίρι να βάλει με ακόμα μεγαλύτερη άνεση τις βάσεις για την ΑΕΚ της νέας σεζόν.

Στις 6 Ιουλίου, όπως είναι γνωστό, η ΑΕΚ θα αναχωρήσει για το Άπελντορν της Ολλανδίας, όπου ο Μάρκο Νίκολιτς θα χτίσει την ομάδα για τη νέα σεζόν. Έχοντας μπροστά του τον Αύγουστο τον τελικό του Σούπερ Καπ, τη μεγάλη πρόκληση της διεκδίκησης εισόδου στη League Phase του Champions League και φυσικά την έναρξη του πρωταθλήματος. Με την ΑΕΚ να καλείται τη νέα αγωνιστική χρονιά να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πανάξια, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι τα πράγματα θα είναι πιο απαιτητικά σε σχέση με την περσινή σεζόν.

Το πρωτάθλημα δίνει περισσότερο χρόνο

Η κατάκτηση του πρωταθλήματος δίνει μεγάλη ελευθερία στον Νίκολιτς καθώς του παρέχει τη δυνατότητα να διαθέτει μπροστά του αρκετό χρόνο για να χτίσει την ΑΕΚ της νέας σεζόν. Ο Σέρβος τεχνικός δεν πιέζεται φέτος όπως πέρυσι για να ξεκινήσει προκριματικά τον Ιούλιο, ούτε να ψάχνει 3/3 προκρίσεις χωρίς περιθώριο λάθους, αλλά θα προετοιμάσει την ΑΕΚ για τα δύο μεγάλα ματς που θα κρίνουν την πρόκριση στη League Phase του Champions League το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου (18/19 και 25/26), ενώ νωρίτερα θα έχει στις 12 Αυγούστου τον τελικό του Σούπερ Καπ με τον ΟΦΗ, όπως αναφέραμε προηγουμένως.

Αρκετός ρυθμός στα πόδια των παικτών

Ο διαθέσιμος χρόνος που υπάρχει, οδηγεί την ΑΕΚ σε αρκετά φιλικά παιχνίδια κατά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, το οποίο θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Από τις 6 Ιουλίου ως τις 18 Ιουλίου και από τις 23 Ιουλίου ως τις 2 Αυγούστου. Η Ένωση θα δώσει τρία φιλικά στο πρώτο κομμάτι και άλλα τρία στο δεύτερο, με τον Νίκολιτς να έχει τη δυνατότητα να τεστάρει την ομάδα του ουσιαστικά, δίνοντας σε συνολικά έξι φιλικά ικανοποιητικό ρυθμό στα πόδια των ποδοσφαιριστών του. Ήδη έχουν ανακοινωθεί τα φιλικά με Ντε Γκράαφτσαπ (12/7), Τσβόλε (26/7), Σάμσουνσπορ (29/7) και Σιντ Τρούιντεν (2/8) και απομένουν να γίνουν γνωστά ακόμα δύο στην πρώτη φάση.

Το ρόστερ δεν θα έχει πολλές αλλαγές

Μια ακόμη πολύ σημαντική διαφοροποίηση το φετινό καλοκαίρι έχει να κάνει με το ρόστερ της ΑΕΚ, το οποίο δεν χρειάζεται πολλές αλλαγές. Ήδη έχει αποκτηθεί ο Ζούμπκοφ και η ΑΕΚ κινείται σύμφωνα με το αρχικό πλάνο για δύο ακόμα προσθήκες με χαφ και στόπερ, επιδιώκοντας τουλάχιστον η μία από αυτές να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη του βασικού σταδίου της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Με λίγα λόγια το σύνολο του Νίκολιτς θα έχει σημαντικές βάσεις από πέρυσι και έχοντας την πλειοψηφία του ρόστερ του διαθέσιμη από το βασικό στάδιο, ο Σέρβος κόουτς θα μπορεί να κάνει πιο εύκολα τη δουλειά του για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.