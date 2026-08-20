Το μήνυμα του Λυκογιάννη από την Allwyn Arena: «Ανυπομονώ να σας δω στο γήπεδο, πάμε ΑΕΚάρα»

Ο Μπάμπης Λυκογιάννης ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ και έστειλε το πρώτο του μήνυμα στους φίλους της Ένωσης μέσα από τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Παίκτης της ΑΕΚ και επίσημα είναι ο Μπάμπης Λυκογιάννης, ο οποίος υπέγραψε για δύο χρόνια και ανακοινώθηκε από την Ένωση.

Ο 33χρονος Έλληνας αριστερός μπακ έβαλε την υπογραφή του στη Νέα Φιλαδέλφεια και είχε την ευκαιρία να πάρει μια πρώτη γεύση από την Allwyn Arena.

Φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ, βγήκε στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της ΑΕΚ και έστειλε το πρώτο του μήνυμα ως παίκτης των κιτρινόμαυρων προς τον κόσμο:

«Γεια σας παιδιά. Είμαι ο Μπάμπης Λυκογιάννης. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα φορέσω τη φανέλα της ΑΕΚ. Ανυπομονώ να σας δω στο γήπεδο. Πάμε ΑΕΚάρα».