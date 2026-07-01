Παίκτης της ΑΕΚ είναι κι επίσημα ο ταλαντούχος 15χρονος τερματοφύλακας Γιώργος Σαρακασίδης, που αποκτήθηκε από τον Πανιώνιο!

Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει ότι ο Γιώργος Σαρακασίδης θα συνεχίσει την καριέρα του από τον Πανιώνιο στην ΑΕΚ κάτι που επιβεβαίωσε και ο σύλλογος της Νέας Σμύρνης!

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Ιστορική μεταγραφή για τον Πανιώνιο.

Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει την ολοκλήρωση της μεταγραφής του τερματοφύλακα Γιώργου Σαρακασίδη, γεννημένου την 1/11/2010, στην ΠΑΕ ΑΕΚ.

Πρόκειται ίσως για τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη μεταγραφή που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ για Έλληνα ποδοσφαιριστή κάτω των 16 ετών και αποτελεί για την ΠΑΕ Πανιώνιος μία ακόμη έμπρακτη επιβεβαίωση της φιλοσοφίας της να εμπιστεύεται, να εξελίσσει και να αναδεικνύει νεαρούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Η μεταγραφή αυτή αποτελεί δικαίωση για τον ίδιο τον Γιώργο, την οικογένειά του, τους προπονητές του και όλους όσοι εργάστηκαν καθημερινά για την εξέλιξή του. Από πολύ μικρή ηλικία ο σύλλογος πίστεψε στις δυνατότητές του, του έδωσε ευκαιρίες, τον στήριξε και τον εμπιστεύθηκε ώστε να αποτελέσει ένα πολύτιμο μέλος της ανδρικής ομάδας.

Για τον Πανιώνιο, η συγκεκριμένη συμφωνία δεν αποτελεί μόνο μία ιδιαίτερα σημαντική αγωνιστική και οικονομική επιτυχία. Αποτελεί κυρίως την ισχυρότερη απόδειξη ότι το στρατηγικό πλάνο επένδυσης στις ακαδημίες και στα νέα παιδιά αποδίδει καρπούς και ότι ο σύλλογος μπορεί να δημιουργεί ποδοσφαιριστές ικανούς να πραγματοποιούν το επόμενο μεγάλο βήμα της καριέρας τους στο υψηλότερο επίπεδο.

Ευχόμαστε στον Γιώργο υγεία και κάθε επιτυχία στη νέα πρόκληση της καριέρας του. Ο Πανιώνιος θα παρακολουθεί με υπερηφάνεια την πορεία του, γνωρίζοντας ότι αποτελεί ένα ακόμη δικό του παιδί που ανοίγει τα φτερά του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Είμαστε βέβαιοι ότι διαθέτει την ωριμότητα, την προσωπικότητα, την ποιότητα και την ψυχική δύναμη να ανταποκριθεί άμεσα στις απαιτήσεις του νέου του περιβάλλοντος και να πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια τόσο με τη νέα του ομάδα όσο και με την Εθνική Ελλάδας.

Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα ακόμη ιστορικό ορόσημο για τον Πανιώνιο. Επιβεβαιώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι ο ιστορικός σύλλογος επιστρέφει στον φυσικό του ρόλο ως ένας από τους σημαντικότερους αναπτυξιακούς πυλώνες του ελληνικού ποδοσφαίρου, αναδεικνύοντας ποδοσφαιριστές που μπορούν να σταθούν και να διακριθούν στο κορυφαίο επίπεδο.

Ο Γιώργος, άλλωστε, έχει ήδη καταφέρει να γράψει τη δική του ιστορία. Συγκαταλέγεται στους νεότερους τερματοφύλακες που υπέγραψαν επαγγελματικό συμβόλαιο στην Ελλάδα, ενώ πριν ακόμη συμπληρώσει τα 16 του χρόνια πραγματοποίησε συμμετοχή ως βασικός σε επαγγελματική κατηγορία, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του. Σήμερα προσθέτει ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία του, πραγματοποιώντας μία μεταγραφή που αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ευχόμαστε ολόψυχα στον Γιώργο να συνεχίσει να καταρρίπτει ρεκόρ, να κυνηγά με την ίδια ταπεινότητα και αφοσίωση τα όνειρά του και να διαγράψει μία σπουδαία διεθνή καριέρα, κάνοντας υπερήφανους την οικογένειά του, τον Πανιώνιο και το ελληνικό ποδόσφαιρο».