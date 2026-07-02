Η Athens Kallithea ανακοίνωσε την απόκτηση του δεξιού μπακ Κωνσταντίνου Προβυδάκη, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Ελλάς Σύρου.

Όπως είχαμε αναφέρει, η Athens Kallithea έκλεισε τριάδα μεταγραφών από την Ελλάς Σύρου. Μετά τους Σταματούλα και Γαρουφαλιά η ομάδα της Αττικής ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίνου Προβυδάκη.

O 30χρονος δεξιός μπακ έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Κηφισιά, Λαμία και Χανιά, ενώ την περασμένη σεζόν μέτρησε με τους Συριανούς 28 εμφανίσεις, με δυο γκολ και πέντε ασίστ.

Η ανακοίνωση της Athens Kallithea

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του δεξιού μπακ Κωνσταντίνου Προβυδάκη, 30 ετών, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Ελλάς Σύρου.

Γεννημένος στο Ηράκλειο, ο Προβυδάκης ξεκίνησε την καριέρα του στην τοπική ομάδα του Ηροδότου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην άνοδο της ομάδας στη Super League 2 τη σεζόν 2017/18, έπειτα από απουσία 36 ετών από τη δεύτερη κατηγορία. Από εκεί, μετακινήθηκε στον Εργοτέλη και στη συνέχεια έκανε το βήμα προς τη Super League με τη Λαμία, όπου κατέγραψε 56 συμμετοχές με δύο γκολ και μία ασίστ σε δυόμισι αγωνιστικές περιόδους.

Στα μέσα της σεζόν 2022/23 εντάχθηκε στην Κηφισιά και συνέβαλε στην ιστορική άνοδο του συλλόγου στη Super League για πρώτη φορά, πραγματοποιώντας 14 συμμετοχές κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.

Στα μέσα της περιόδου 2023/24 αγωνίστηκε στην Α’ Κατηγορία Κύπρου με τη Δόξα, μετρώντας 21 εμφανίσεις. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα, ο Προβυδάκης εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο αποδοτικούς δεξιούς μπακ στη Super League 2 τις τελευταίες δύο σεζόν, πραγματοποιώντας 24 συμμετοχές με δύο γκολ και τρεις ασίστ για τα Χανιά το 2024/25 και 24 συμμετοχές με δύο γκολ και τέσσερις ασίστ για την Ελλάς Σύρου το 2025/26.

Καλωσήρθες, Κωνσταντίνε».