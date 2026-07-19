Ο Άγγελος Αγγελόπουλος θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με την ΑΕΚ και θα παραχωρηθεί δανεικός στην Athens Kallithea.

Ο Άγγελος Αγγελόπουλος συμμετείχε στο πρώτο μέρος του βασικού σταδίου προετοιμασίας της ΑΕΚ, όμως την ερχόμενη σεζόν δεν θα είναι στο ρόστερ του Μάρκο Νίκολιτς. O 23χρονος τερματοφύλας έχει συμφωνήσει με την Athens Kallithea και πιθανότατα τη Δευτέρα (20/7) θα υπογράψει το συμβόλαιο του με το κλαμπ της Αττικής.

Οι δυο ομάδες συμφώνησαν για μονοετή δανεισμό του νεαρού κίπερ, ο οποίος αρχικά θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με τους πρωταθλητές, αφού το τρέχον ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου του 2027.

Πίσω από τον βασικό Θωμά Στρακόσα και τον... back up Αλμπέρτο Μπρινιόλι υπάρχουν οι νεαροί Μπαλαμώτης και Σαρακασίδης, οπότε αποφασίστηκε ο Αγγελόπουλος να παραχωρηθεί σε ομάδα που θα παίζει και αυτή θα είναι η Athens Kallithea, η οποία την ερχόμενη σεζόν θα διεκδικήσει την επάνοδο στη Super League.

O ύψους 1,89μ. πορτιέρε προέρχεται από την Ακαδημία του Δικεφάλου, ήταν τρίτος τερματοφύλακας την περασμένη σεζόν που η Ένωση σήκωσε το πρωτάθλημα, όμως δεν έχει συμμετοχή με την πρώτη ομάδα. Σε επίπεδο Super League 2 έχει 14 εμφανίσεις με την ΑΕΚ Β'.