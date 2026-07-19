Η Athens Kallithea ανακοίνωσε την απόκτηση του νεαρού μεσοεπιθετικού του ΟΦΗ, Μάνου Φαϊτάκη, με τη μορφή δανεισμού.

'Ενας από τους σημαντικούς άξονες στον αγωνιστικό σχεδιασμό της Athens Kallithea είναι η απόκτηση ποδοσφαιριστών που θα είναι γεννημένοι από το 2005 και μετά, καθώς ο σχετικός κανονισμός της Super League 2 προβλέπει την αναγκαστική συμμετοχή ενός νεαρού Έλληνα στην ενδεκάδα. Σε αυτό το πλαίσιο το κλαμπ της Αττικής απέκτησε τον Μάνο Φαϊτάκη.

Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός προέρχεται από την Ακαδημία του ΟΦΗ και τα περασμένα χρόνια είχε εξάμηνα περάσματα από Διαγόρα και Αιγάλεω. Η συμφωνία των δυο κλαμπ για τον Φαϊτάκη είναι για μονοετή δανεισμό.

O νεαρός επιτελικός μέσος έχει 4 εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα των Κρητικών και μάλιστα έχει πετύχει ένα γκολ. Το συμβόλαιο του έχει ισχύ έως το 2028.

Αξιοσημείωτο πως αυτό το διάστημα ο Φαϊτάκης έκανε κανονικά προπονήσεις στο ΒΑΚ υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη, όμως αποφασίστηκε να πάει σε ομάδα που θα έχει περισσότερο αγωνιστικό χρόνο.

Η ανακοίνωση της Athens Kallithea

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του μεσοεπιθετικού Μάνου Φαϊτάκη, 20 ετών, με τη μορφή δανεισμού από τον ΟΦΗ.

Γεννημένος στο Ηράκλειο, ο Φαϊτάκης εντάχθηκε στην ακαδημία του ΟΦΗ σε ηλικία 14 ετών και το καλοκαίρι του 2024 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον σύλλογο.

Αφού απέκτησε την πρώτη του επαγγελματική εμπειρία ως δανεικός στον Διαγόρα τη σεζόν 2024/25, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα του ΟΦΗ τον Σεπτέμβριο 2025, καταγράφοντας συνολικά τρεις συμμετοχές στη Super League κατά το πρώτο μισό της αγωνιστικής περιόδου 2025/26.

Τον Ιανουάριο 2026 παραχωρήθηκε εκ νέου δανεικός, αυτή τη φορά στο Αιγάλεω, όπου ξεχώρισε πολύ γρήγορα με τις εμφανίσεις του. Σε 12 συμμετοχές στο δεύτερο μισό της σεζόν 2025/26 σημείωσε δύο γκολ και μοίρασε τέσσερις ασίστ.

Καλωσήρθες, Μάνο».

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει ότι συμφώνησε με την Athens Kallithea για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή, Μάνου Φαϊτάκη, ως τον Ιούνιο του 2027.

Μάνο, σου ευχόμαστε καλή επιτυχία! Να έχεις μια αγωνιστική σεζόν με υγεία και πολλές συμμετοχές!».

Στην Εύβοια η προετοιμασία της Athens Kallithea

«Η Athens Kallithea FC πρόκειται να ξεκινήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στον Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων, στην Εύβοια, από τις 19 έως τις 29 Ιουλίου.

Η ομάδα θα διαμένει στη Στενή Δίρφυος και θα προπονείται στα γήπεδα των Καθενών και του Πούρνου.

Ο πρώτος φιλικός αγώνας της προετοιμασίας θα διεξαχθεί εναντίον της Κηφισιάς Κ19 το Σάββατο 25 Ιουλίου στα Ψαχνά.

Η Athens Kallithea FC εκφράζει τις ειλικρινείς της ευχαριστίες στον Δήμαρχο Διρφύων-Μεσσαπίων, κ. Αντώνη Σπυρόπουλο, για τη θερμή υποδοχή και τη φιλοξενία της ομάδας».