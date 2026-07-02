Ο Αστέρας AKTOR επισημοποίησε τη μεταγραφή του Άλεξ Μέντεθ, ενώ παράλληλα προχωράει για να κλείσει τον Κωνσταντίνο Χρυσόπουλο από την ΑΕΚ.

Οι μεταγραφικές εξελίξεις στον Αστέρα AKTOR «τρέχουν». Μετά την απόκτηση του Γιάννη Μπουζούκη οι Αρκάδες επισημοποίησαν και την απόκτηση του Άλεξ Μέντεθ. Ο Ισπανός αριστερός μπακ υπέργαψε συμβόλαιο ως ελεύθερος έως το καλοκαίρι του 2028.

Με την προσθήκη του 25χρονου οπισθοφύλαακ οι Κιτρινομπλέ συνεχίζουν την αναβάθμιση της αμυντικής τους γραμμής. Θυμίζουμε πως για το δεξί άκρο της άμυνας έχει κλείσει ο Γιάννης Κώτσιρας, ενώ στα στόπερ έχει υπογράψει ο Τζόρνταν Σίλβα και θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Αστέρας AKTOR είναι έτοιμος να ολοκληρώσει τη απόκτηση του 23χρονου κεντρικού αμυντικού της ΑΕΚ, Κωνσταντίνου Χρυσόπουλου. Ο Έλληνας στόπερ αναμένται να γίνει κάτοικος Τρίπολης με κανονική μεταγραφή και αναμένεται να αποχωρήσει από τον Δικέφαλο έπειτα από μια τριετία, με δύο δανεισμούς σε Ανόρθωση και Μάντοβα.

Η ανακοίνωση του Αστέρα για τον Μέντεθ

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή, Alejandro Méndez García.

Ο Alex Méndez γεννήθηκε στην πόλη Elche της Ισπανίας στις 28 Ιουλίου 2001, αγωνίζεται στη θέση του αριστερού μπακ και υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2028. Τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα της 1ης κατηγορίας της Σλοβακίας, έχοντας μάλιστα συμμετοχές με γκολ και στο Confernece League.

Καλωσορίζουμε τον Alex στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε καλή επιτυχία και σπουδαίες κιτρινομπλέ στιγμές με τη φανέλα της ομάδας μας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Alcoyano 1

Zemplín Michalovce 74

DAC Dunajská Streda 97 (2)».

Στην πρώτη του δήλωση ως παίκτης του Αστέρα ΑΚΤΟR ο Μέντεθ ανέφερε: «Για εμένα ξεκινάει μία νέα πολύ ενδιαφέρουσα πρόκληση στην καριέρα μου. Ευχαριστώ τους ανθρώπους του ΑΣΤΕΡΑ για την εμπιστοσύνη, θα την ανταποδώσω με σκληρή δυλειά. Γνωρίζω σε ποια ομάδα έρχομαι, με πολλές φιλοδοξίες και ξεκάθαρους στόχους και για αυτό την επέλεξα ανάμεσα στις προτάσεις που είχα. Ένα νέο ταξίδι ξεκινάει για εμένα, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και θα το απολαύσω αγωνιζόμενος στην Ελλάδα και στον ΑΣΤΕΡΑ».