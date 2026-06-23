Ο Αστέρας AKTOR ολοκληρώνει ακόμα μια μεταγραφή, καθώς συμφώνησε με τον Ισπανό αριστερό μπακ, Άλεξ Μέντες.

Το μεταγραφικό ντεμαράζ του Αστέρα AKTOR συνεχίζεται. Μετά τους Τζόρνταν Σίλβα, Γιάννη Κώτσιρα και Γιάννη Μπουζούκη η ομάδα της Τρίπολης «έκλεισε» και τον Άλεξ Μέντες.

Πρόκειται για 24χρονο αριστερό μπακ, ύψους 1,82, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ντουνάισκα Στρέντα της Σλοβακίας, η οποία τερμάτισε δεύτερη στο πρωτάθλημα της. Προέρχεται από σεζόν με 28 εμφανίσεις και δυο ασίστ.

Tα πρώτα του βήματα τα έκανε στην πατρίδα του στην Ντεπορτίβο Αλκογιάνο και από το 2020 έγινε κάτοικος Σλοβακίας, αρχικά για τη Μιχάλοβτσε και εν συνεχεία για τη Ντούναϊσκα Στρέντα, προερχόμενος από «γεμάτες» σεζόν.

Με την απόκτηση του Ισπανού ο Αστέρας AKTOR κλείνει το κενό του στο αριστερό άκρο της άμυνας και συνεπώς δεν αναμένεται να υπάρξει «γάμος» με τον Λεάντρο Κούτρη, η περίπτωση του οποίου είχαμε εξ αρχής καταγράψει πως είναι δύσκολη.

Οι Κιτρινομπλέ έδωσαν το «βάρος» στην άμυνα τους με την απόκτηση των ακραίων μπακ Κώτσιρα - Μέντες και τον στόπερ Σίλβα, ενώ αναμένεται να γίνουν ακόμα δύο προσθήκες στο κέντρο της άμυνας. Από εκεί και πέρα θυμίζουμε πως οι Αρκάδες προσπαθούν να κάνουν την υπέρβαση με την επιστροφή του διεθνή αμυντικού χαφ, Δημήτρη Κουρμπέλη, ενώ φυσικά θα υπάρξει και η ανάλογη ενίσχυση στην επίθεση.