Super League 2: Άλλαξαν ώρα δυο αναμετρήσεις της 2ης αγωνιστικής
Σε δυο αλλαγές προχώρησε η Super League 2 στο πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής, καθώς μετατέθηκαν κατά μία ώρα δυο αναμετρήσεις. Συγκεκριμένα, τόσο το Πανσερραϊκός - Αστέρας Β' AKTOR όσο και το ΑΕΛ - Ζάκυνθος θα κάνουν σέντρα στις 18:00 αντί για τις 17:00 που είχε οριστεί.
Το αξιοσημείωτο είναι για τους Αρκάδες, καθώς το δεύτερο ημίχρονο του ματς με τις Σέρρες θα συμπέσει με το πρώτο μέρος του αγώνα της ομάδας του Γιώργου Αντωνόπουλου, με αντίπαλο την ΑΕΚ στην Τρίπολη.
Super League 2 - 2η αγωνιστική
Σάββατο 12 Αυγούστου
- 16.00: Μαρκό-Athens Kallithea ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
- 18:00: ΑΕΛ-Ζάκυνθος
Kυριακή 13 Αυγούστου
- 16:00: Νίκη Βόλου-Ολυμπιακός Β’ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
- 17:00: Νέστος Χρυσούπολης-Πύργος
- 17:30: Ελλάς Σύρου-Αναγέννηση Καρδίτσας
- 18:00: Πανσερραικός-Αστέρας B' ΑΚΤΟR
Δευτέρα 14 Αυγούστου
- 16:00: Πανιώνιος-Απόλλων Καλαμαριάς ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
- 17:00: Πανθρακικός-ΠΑΟΚ Β'
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