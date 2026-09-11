Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Στο OPEN το Ατρόμητος - ΠΑΟΚ.

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, στην οποία θα διεξαχθούν έξι παιχνίδια. Τα πέντε εξ αυτών θα μεταδοθούν από το ΣΚΑΪ και το ΣΚΑΪ Hybrid, ενώ η είδηση που προέκυψε από τους ορισμούς είναι πως το παιχνίδι του Ατρομήτου με τον ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί από το OPEN!

Από εκεί και πέρα από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ θα μεταδοθούν οι αγώνες Κηφισιά - Παναθηναϊκός και ΑΕΚ - Πανσερραϊκός, ενώ τα υπόλοιπα θα μεταδοθούν από το ΣΚΑΪ Hybrid.

Αξιοσημείωτο πως o αγώνας της Καλαμάτας με αντίπαλο την ΑΕΛ θα διεξαχθεί στη Νίκαια.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του Κυπέλλου

Τετάρτη 16/09/202

15:00: Νίκη Βόλου - Αστέρας ΑΚΤΟR, "Παντελής Μαγουλάς" (SKAI Hybrid)

16:45: Άρης - Μαρκό, "Κλεάνθης Βικελίδης" (SKAI Hybrid)

17:45: Κηφισιά - Παναθηναϊκός, "Απόστολος Νικολαΐδης" (SKAI)

20:00: Ατρόμητος - ΠΑΟΚ, Δημοτικό Στ. Περιστερίου (OPEN )

Πέμπτη 17/09/2026