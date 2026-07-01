Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάννη Μπουζούκη, ενώ έπεται και συνέχεια για τους Αρκάδες.

Την πρώτη του καλοκαιρινή μεταγραφή ανακοίνωσε την Τετάρτη (1/7) ο Αστέρας Τρίπολης, γνωστοποιώντας τη συμφωνία του με τον Γιάννη Μπουζούκη έως το 2028.

Ο Έλληνας μέσος με θητεία φυσικά μεταξύ άλλων σε Παναθηναϊκό, ΟΦΗ, Παναιτωλικό και Βόλο, μετακομίζει στην Αρκαδία στα 28 του και είναι μόνο η αρχή από τις προσθήκες που θα πραγματοποιήσει ο σύλλογος. Άλλωστε, ήδη έχει ανακοινωθεί από τους Μεξικάνους ο Τζόρνταν Σίλβα.

Κλεισμένοι επίσης θεωρούνται οι Γιάννης Κώτσιρας και ο Άλεξ Μέντεθ, ενώ έπεται και συνέχεια όσον αφορά τα μεταγραφικά.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Γιάννη Μπουζούκη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2028. Ο Γιάννης γεννήθηκε στις 27 Μαρτίου 1998 στην Πρέβεζα και είναι διεθνής με όλα τα ηλικιά κλιμάκια της Εθνικής Ελλάδας, έχοντας αγωνιστεί στην Κ17, στην Κ19, στην Κ20 και στην Κ21 και έχοντας συνολικά 19 συμμετοχές και τέσσερα γκολ. Αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός και έχει πολύ σημαντική εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας συμπληρώσει συνολικά 168 συμμετοχές σε τέσσερις ομάδες της Super League. Καλωσορίζουμε τον Γιάννη Μπουζούκη στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε καλή επιτυχία στην κιτρινομπλέ διαδρομή του.

Η πρώτη δήλωση του Μπουζούκη

«Γνωρίζω ότι έρχομαι σε μια ομάδα με πολύ σημαντική ιστορία στην Super League, με 20 διαδοχικά χρόνια παρουσίας στο υψηλότερο επίπεδο και με πολλές επιτυχίες. Η χαρά να βρίσκομαι εδώ, αλλά και ταυτόχρονα η πρόκληση για εμένα είναι πολύ μεγάλη. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, θα δουλέψω σκληρά και θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις για να έχουμε μία σημαντική σεζόν με την ομάδα. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη».