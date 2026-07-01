Όπως αναμενόταν, η Κηφισιά ανακοίνωσε την επιστροφή του Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου, έπειτα από μια διετία.

Ήταν αναμενόμενο και πλέον είναι επίσημο. Η Κηφισιά ανακοίνωσε την επιστροφή του έμπειρου τερματοφύλακα Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου, έπειτα από μια διετία και ύστερα από την ολοκλήρωση του συμβολαίου του με την ΑΕΛ Novibet.

Ο Έλληνας κίπερ ήταν ο βασικός στη χρονιά της παρθενικής ανόδου στη Super League, ενώ ήταν μέλος της ομάδας και στην πρώτη χρονιά στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Θυμίζουμε πως κλεισμένος είναι ο Κωνσταντίνος Αποστολάκης και οι νεαροί Πολυκράτης, Καλοσκάμης και Σταμέλλος.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την επιστροφή του Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου στον σύλλογο.

Γεννημένος στις 18 Αυγούστου 1994, ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος φόρεσε στο παρελθόν τη φανέλα της Κηφισιάς για δυόμιση χρόνια, αποτελώντας ακρογωνιαίο λίθο στην κατάκτηση του τίτλου της Super League 2 το 2023, με 19 clean sheets σε 28 συμμετοχές.

Στη διάρκεια της πλούσιας καριέρας του, έχει κατακτήσει τον τίτλο στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία επίσης με Άρη, Απόλλωνα Σμύρνης και Ιωνικό.

Το καλοκαίρι του 2024 πήρε μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, με τον οποίο πανηγύρισε την κατάκτηση του νταμπλ μερικούς μήνες αργότερα, ενώ την περσινή αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΛ Novibet.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει ξανά στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».