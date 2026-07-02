Ολυμπιακός και Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσιάζουν σήμερα (2/7, 18:00) τα σχέδια για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης».

Σημαντική είναι η σημερινή (2/7) ημέρα για τον οργανισμό του Ολυμπιακού, όχι τόσο όσον αφορά το αγωνιστικό αλλά σχετικά με το... γηπεδικό.

Πιο συγκεκριμένα, στις 18:00 το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ο πρόεδρος των «ερυθρολέυκων», κ. Βαγγέλης Μαρινάκης και οι συνεργάτες του, θα παρουσιάσουν τα σχέδια για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης», σε μια «τελετή» που θα έχει φυσικά και κάλυψη.

Η παρουσίαση θα προβληθεί ζωντανά μέσω του επίσημου καναλιού των Πειραιωτών στο YouTube αλλά και από το Mega News, έτσι ώστε και οι φίλοι της ομάδας να έχουν την ευκαιρία να δουν τα σχέδια και φυσικά να ακούσουν όλα όσα έχει να πει ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ.