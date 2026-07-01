Τη μεγάλη επένδυση στο νέο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» παρουσιάζει την Πέμπτη ο μεγαλομέτοχος του Ολυμιακού Βαγγέλης Μαρινάκης.

Σημαντική μέρα η Πέμπτη για τον Ολυμπιακό.

Ο μεγαλομέτοχος και πρόεδρος της ερυθρόλευκης ΠΑΕ κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, αύριο στις 18:00, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, θα παρουσιάσει το νέο «Στάδιο Γεώργιος Καραισκάκης».

Η παρουσίαση θα προβληθεί live στο επίσημο κανάλι YouTube της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ώστε να την παρακολουθήσουν τα εκατομμύρια των φιλάθλων του συλλόγου και φυσικά θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον, το τι θα πει ο πρόεδρος του συλλόγου.

Πρόκειται για μία επένδυση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται ο Μαρινάκης ν' αναφερθεί και σε άλλα θέματα που αφορούν συνολικά το ελληνικό ποδόσφαιρο.