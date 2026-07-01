Στην Ισπανία υποστηρίζουν ότι ο Ολυμπιακός έχει φτάσει κοντά στην απόκτηση του εξτρέμ της Τζιρόνα Γιοέλ Ρόκα.

Η περίπτωση του Γιοέλ Ρόκα απασχολεί έντονα τον Ολυμπιακό εδώ και καιρό.

Οι Πειραιώτες έχουν ξεχωρίσει τον δαιμόνιο εξτρέμ της Τζιρόνα, ο οποίος στις 7 Ιουνίου έκλεισε τα 21 του χρόνια κι ενώ έκανε ντεμπούτο στη La Liga σε ηλικία 17 ετών. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει στο μάτι τον δεξιοπόδαρο ακραίο επιθετικό, που παίζει κυρίως στο αριστερό φτερό και στην Ισπανία υποστηρίζουν ότι οι ερυθρόλευκοι έχουν προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό τη μεταγραφή.

Ο Ρόκα, ο οποίος έχει ύψος 1,76., δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Τζιρόνα μέχρι το 2029. Είναι μέλος της εθνικής Ελπίδων της Ισπανίας και τη σεζόν που πέρασε μέτρησε 33 ματς, 3 γκολ και 1 ασίστ. Στη La Liga είχε 32 αγώνες και συνολικά 1.468 λεπτά, ενώ μία συμμετοχή κατέγραψε στο Κύπελλο.

Ο Ρόκα έχει αγωνιστεί επίσης 43 φορές με τη Μιραντές και είχε 6 γκολ και 3 ασίστ.

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