Η αποθέωση του τεχνικού που εξέλιξε τον Γιοέλ Ρόκα, ο οποίος είναι σημαντικός στόχος για τον Ολυμπιακό.

Ο Γιοέλ Ρόκα είναι κοντά στον Ολυμπιακό, ο οποίος βλέπει στο πρόσωπο του νεαρού Καταλανού έναν δαιμόνιο εξτρέμ.

Έναν παίκτη, ο οποίος στις 7 Ιουνίου έκλεισε τα 21 του χρόνια κι ενώ έκανε ντεμπούτο στη La Liga σε ηλικία 17 ετών. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει στο μάτι έναν δεξιοπόδαρο εξτρέμ, ο οποίος παίζει κυρίως στο αριστερό φτερό, έναν παίκτη που είναι μπροστά από τη γενιά του. Ανυπόμονο, αποφασισμένο για το υψηλότερο επίπεδο.

Ενδεικτικά είναι τα λόγια του προπονητή στην ομάδα Νέων της Χιρόνα, ο οποίος εξέλιξε τον Ρόκα. Ο Άλεξ Μαρσάλ, ήταν στη Χιρόνα για 18 χρόνια, είδα πολλά ταλέντα, αλλά αμέσως ξεχώρισε τον Ρόκα. Για τον συγκεκριμένο παίκτη είχε σχολιάσει:

«Εργάστηκα δεκαοκτώ χρόνια στη Χιρόνα και πέρασα από όλα τα πιθανά στάδια. Από την ομάδα C έως την ομάδα A των Νέων. Όταν ξεκίνησα, ο σύλλογος είχε πολύ λιγότερους πόρους από ό,τι τώρα. Έχω δει σπουδαίους παίκτες να μεγαλώνουν όπως ο Πέδρο Πόρο, ο Βαλερί, ο Πέρε Πονς, ο Γκουμπάου. Επίσης, όλους τους νέους που τώρα ξεχωρίζουν, όπως στην περίπτωση του Γιόελ Ρόκα.

Ο Γιοέλ ήταν ένας ξεχωριστός παίκτης στην κατηγορία των παίδων. Έδειξε μεγάλη τόλμη παρά τη διαφορά ηλικίας, σωματικής διάπλασης και ύψους. Μια κάποια έμφυτη ευκολία προσαρμογής σε υψηλότερα επίπεδα. Ένα προφίλ που ήταν δύσκολο να βρεθεί.

Ναι... αυτά τα προφίλ είναι τα πιο δύσκολα να προωθηθούν στην ελίτ. Ο λόγος είναι ότι οι σύλλογοι επενδύουν περισσότερο σε επιθετικούς ποδοσφαιριστές που κάνουν τη διαφορά με γκολ και ασίστ. Ο Ρόκα τα έχει. Ο Ουρένια έχει επίσης ορισμένες ομοιότητες επειδή είναι επιθετικός, αλλά είναι ένας παίκτης που δεν είναι τόσο καλός σκόρερ. Μέσα στην περιοχή δεν είναι τόσο αποφασιστικός στο σουτ όσο ο Γιοέλ Ρόκα.

Ο Ρόκα έχει συνεχώς στο μυαλό του το γκολ. Στη σκέψη του, έχει πάντα την κάθετη στάση και το βλέμμα στραμμένο στο γκολ. Σε όποια κατηγορία κι αν έχει παίξει το έχει δείξει. Στην εθνική Κ16 και στη Χιρόνα Β'».

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Ο Νταβίντ Ρόκα, πατέρας του Γιοέλ είχε περιγράψει επίσης πως έφτασε ο γιος του στην πρώτη ομάδα και πόσο ανυπόμονος ήταν ο εξτρέμ από το Καμπροντόν. «Για δύο σεζόν τώρα, όλα πάνε πολύ γρήγορα. Η Χιρόνα του έχει δώσει ώθηση. Όταν ο ατζέντης μας είπε την πρώτη μέρα ότι θα έπαιζε στην ομάδα Νέων Β, νόμιζα ότι ο σύλλογος θα μας σκότωνε. Και όχι, είχε δίκιο. Η Χιρόνα του δίνει ψίχουλα κι αυτός τα μαζεύει. Πρέπει να γίνει πολύ σιγά σιγά, γιατί στο ποδόσφαιρο όλα μπορούν να γίνουν περίπλοκα από τη μια μέρα στην άλλη, και αν σήμερα είσαι στην κορυφή, αύριο μπορεί να είσαι στον πάγκο».

«Από νεαρή ηλικία, όταν ξεκίνησε στην ακαδημία νέων της Camprodon, μπορούσες ήδη να δεις ότι είχε κάτι. Τον κάναμε να παίζει στην ομάδα κάτω των 18 ετών και στη συνέχεια με τις ομοσπονδιακές ομάδες. Ήταν πάντα ένα χρόνο μπροστά», θυμάται ο αντιπρόεδρος της Καμπροντόν, ο Γιόρντι Μάρτι.

Με την ομάδα της πόλης του, ο Ρόκα έγινε πρωταθλητής Καταλονίας και ο Μάρτι ανέφερε «Ήταν μια από τις λίγες φορές που κέρδισε τον τίτλο μια ομάδα από την περιοχή της Χιρόνα, εκτός από την ίδια τη Χιρόνα. Δεν χάσαμε ούτε ένα παιχνίδι σε μια ολόκληρη χρονιά και ήταν ο πρώτος σκόρερ της Χιρόνα. Το μυαλό του κινούνταν πολύ γρήγορα, είναι έξυπνος παίζοντας ποδόσφαιρο. Για εμάς είναι ωραίο να τον βλέπουμε να εξελίσσεται».

Ο Ρόκα έφυγε από την Καμπροντόν για την μεγάλη Μπαρτσελόνα το 2016. Ωστόσο, η μεταγραφή για τη Λα Μασία δεν ήταν εύκολη λόγω όλων όσων συνεπαγόταν. «Ήταν πολύ μικρός και ήταν λίγο δύσκολο γι' αυτόν. Κατάγεται από μια μικρή πόλη, είχε συνηθίσει να πηγαίνει παντού με ποδήλατο και ήταν σαν να ζούσε ως νεοσύλλεκτος σε μια εκκλησία επειδή δεν τους άφηναν να βγουν έξω. Όταν του είπαν ότι έπρεπε να πάει στην Χιρόνα, δεν το πήρε και πολύ καλά», είχε πει ο πατέρας του πριν αναλύσει τον χαρακτήρα του γιου του.

«Είναι ένα επαναστατικό αγοράκι που είναι υπερκινητικό. Δεν στέκεται ποτέ ακίνητος, όταν ήταν μωρό δεν μπορούσαμε ούτε τις πάνες του να του αλλάξουμε. Γκρινιάζει συνέχεια και του είναι δύσκολο να επεξεργαστεί τις αλλαγές επειδή σκέφτεται τι θα συνεπάγονται για αυτόν.

Πάντα ανέβαινε και κατέβαινε με την μπάλα. Είναι το πάθος του. Μεταμορφώνεται στο γήπεδο σαν να βρίσκεται σε έναν άλλο κόσμο. Παίζει με πειθαρχία, ηρεμία... Δεν είχε ποτέ τίποτα εναντίον των αντιπάλων του και κανένας προπονητής δεν παραπονέθηκε ποτέ γι' αυτόν».



