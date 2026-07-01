Ο Απόλλων Λεμεσού ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην φορ του Λεβαδειακού Άλεν Όζμπολτ.

Στην Κύπρο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Άλεν Όζμπολτ. Ο 30χρονος Σλοβένος φορ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Λεβαδειακό, υπέγραψε για 2+1 χρόνια στον Απόλλωνα Λεμεσού.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την απόκτηση του Άλεν Όζμπολτ μέχρι τον Μάιο του 2028, με προοπτική επέκτασης της συνεργασίας για ακόμη μία αγωνιστική περίοδο.

Ο Σλοβένος επιθετικός γεννήθηκε στις 24 Ιουνίου 1996 και διαθέτει σημαντικές εμπειρίες από τα πρωταθλήματα της Σλοβενίας, Γερμανίας, Αυστρίας, Βουλγαρίας, Σλοβακίας, Ισραήλ και Ελλάδας.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τη Ντομζάλε, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε μεταξύ άλλων στη δεύτερη ομάδα της Μπορούσια Ντόρτμουντ, στη Χάρτμπεργκ, τη Λοκομοτίβ Πλόβντιβ, τη Σλόβαν Μπρατισλάβας, τη Χάποελ Χάιφα, τη Χάποελ Τελ Αβίβ και τον Λεβαδειακό.

Με τη φανέλα του Λεβαδειακού, με την οποία αγωνίστηκε τα τελευταία δύο χρόνια, πραγματοποίησε 60 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 19 γκολ και καταγράφοντας οκτώ ασίστ, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 αποτέλεσε έναν από τους πιο παραγωγικούς επιθετικούς της ελληνικής Super League, καταγράφοντας 11 τέρματα σε 24 συμμετοχές.

Ο Όζμπολτ υπήρξε διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Σλοβενίας από την Κ16 μέχρι και την Κ21.

Δηλώσεις του ποδοσφαιριστή θα δημοσιευθούν προσεχώς στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας.

Καλωσορίζουμε τον Άλεν Όζμπολτ στην οικογένεια του Απόλλωνα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την κυανόλευκη φανέλα».